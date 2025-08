V bývalé továrně na jaderné zbraně našli radioaktivní vosí hnízda. Úřady tvrdí, že je vše v pořádku

V areálu Savannah River Site v Jižní Karolíně, kde USA během studené války vyráběly plutonium a tritium pro jaderné bomby, narazili pracovníci na nečekaný objev. 3. července 2025 objevili během pravidelné kontroly radiace u podzemních tanků s kapalným jaderným odpadem vosí hnízdo, jehož radioaktivita více než desetinásobně překračovala povolené federální limity. Nález okamžitě vyvolal řadu otázek ohledně bezpečnosti tohoto historicky významného, avšak problematického místa.

Příslušné orgány reagovaly rychle a podle zavedených postupů. Hnízdo bylo postříkáno insekticidem, následně bezpečně zabaleno a zlikvidováno jako radioaktivní odpad. Jako příčinu kontaminace úřady označily takzvanou „historickou zátěž“, tedy zbytkovou radiaci z dob, kdy byl komplex v plném provozu. Podle závěrů kontrolorů se nejednalo o nový únik a celá situace nepředstavuje žádné riziko pro zaměstnance, veřejnost ani životní prostředí.

Desetkrát překročený limit

Naměřená hodnota činila 100 000 dpm/100 cm² beta a gama záření. Tento údaj laikovi mnoho neřekne, ale expertům jasně signalizuje problém, protože odpovídá desetinásobku povolené hodnoty dle federálních předpisů. Celou situaci navíc zkomplikoval fakt, že nezůstalo jen u jednoho nálezu. Krátce nato byla v areálu objevena další tři podobně kontaminovaná hnízda, což naznačuje, že se nejedná o ojedinělý jev.

Zajímavým detailem jsou rozporuplné informace o tom, zda v hnízdě vůbec byly nějaké vosy. Zatímco některé zprávy detailně popisují jejich likvidaci, jiné tvrdí, že hnízdo bylo nalezeno prázdné. Provozovatel areálu k tomu dodal, že dolet vos je obvykle jen několik set metrů, takže by se ani v nejhorším případě nedostaly mimo obrovský, přísně střežený pozemek o rozloze téměř 800 km². Podle odborníků by těla vos obsahovala řádově nižší dávky radioaktivity než hnízdo.

Ačkoli může příběh o radioaktivních vosách působit bizarně, ve skutečnosti slouží jako varovný signál. Nejde o hrozbu zmutovaného hmyzu, ale o indikátor, že v areálu mohou stále existovat neodhalená místa s historickou kontaminací. Nejedná se přitom o první případ – už v roce 2017 zde byl nalezen radioaktivní ptačí trus. Úřady sice zdůrazňují, že okolí hnízd bylo čisté, ale tyto nálezy ukazují, jak důležité je sledovat živé organismy, které mohou odhalit pohyb radionuklidů v ekosystému.

Kritik naštvaný jako sršeň

Oficiální ujištění však příliš neuklidnilo nezávislé pozorovatele, zejména organizaci Savannah River Site Watch. Její ředitel Tom Clements situaci trefně okomentoval slovy: „Jsem naštvaný jako sršeň, že nám nikdo nevysvětlil, odkud se radioaktivní odpad vzal.“

Právě původ kontaminace je klíčový. Jak Clements správně podotkl, i druh vosy by mohl napovědět, protože některé staví hnízda z hlíny, jiné ze dřevěné drti, což by pomohlo lokalizovat zdroj. Kritici upozorňují, že informace o přesném původu kontaminace chybí a není vyloučeno, že by v areálu mohly být i další zbytky neodhaleného zamoření, případně drobné úniky z tanků.

Z historie Savannah River Site je jasné, že jde o lokalitu s mimořádně vysokou zátěží. V dobách největšího provozu zde bylo nashromážděno přes 624 milionů litrů jaderného odpadu, přičemž původní objem byl odpařováním a zpracováním snížen na přibližně 129 milionů litrů. Dnes je zde provozováno přes čtyřicet podzemních tanků, přičemž vyčištění areálu má trvat až do druhé poloviny tohoto století.