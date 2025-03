V Česku se rozjíždějí chytré silnice, které komunikují s autem. Upozorní třeba na hasiče a sanitku

Ředitelství silnic a dálnic postupně zavádí systém C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), což je jiný název pro už letitou vizi vzájemné automatické komunikace mezi všemi účastníky provozu V2V/V2I/V2X. Automobily si v ní mohou mezi sebou, s infrastrukturou a dispečinkem vyměňovat krátké zprávy, což by mělo zvýšit bezpečnost a plynulost provozu.

Jak to celé funguje? Systém C-ITS využívá technologii ITS G5 (na frekvenci 5,9 GHz) a moderní 5G sítě. Díky tomu dokáže přenášet zprávy až desetkrát za sekundu, což umožňuje rychlou reakci na kritické situace. Řidič se může zavčas dozvědět o hrozícím náledím, prudce brzdícím vozidlem anebo třeba blížící se sanitkou. Na palubním displeji automobilu se pak mohou zobrazit i digitální dopravní značky.

Prvních 252 kilometrů

Vše zastřešuje evropská iniciativa C-Roads, do které se Česká republika zapojila už v roce 2015. Od té doby se rozběhla série pilotních projektů, které nyní přerůstají v celostátní systém. Ministerstvo dopravy technologii zavádí ve spolupráci se společností Intens (dceřiná firma O2) a dalšími partnery.

ŘSD už začalo s instalací potřebné infrastruktury – zatím je aktivních 252 kilometrů. Do konce roku 2025 by mělo být pokryto asi 800 kilometrů klíčových dálnic, včetně D0, D1, D5 nebo D11. Systém se postupně rozšiřuje i do velkých měst jako Brno, Mladá Boleslav či Plzeň. Ředitelství mezitím vybavilo svá vozidla potřebnou technikou, aby mohlo vysílat informace o pracích na silnici nebo jiných dopravních komplikacích.

Teď je řada na automobilkách

Velký přínos bude mít C-ITS pro záchranné složky. Sanitky, hasiči či policie budou moci využívat automatickou preferenci na semaforech a s předstihem informovat ostatní řidiče o svém příjezdu. To jim umožní dostat se na místo zásahu rychleji a bezpečněji. Systém dokonce upozorní řidiče na potřebu vytvořit záchranářskou uličku, což může v kritických situacích zachránit životy.

Prvním a zatím jediným výrobcem, který v Česku integruje tuto technologii do svých vozů, je Volkswagen. Modely jako ID.3, Golf 8 nebo Passat jsou vybaveny systémem Car2X, který umožňuje výměnu dat v reálném čase. Jejich majitelé si mohou službu aktivovat v infotainmentu. U vozů s adaptivním tempomatem pak technologie dokonce v případě nebezpečí automaticky upraví rychlost.

Zavedení C-ITS je součástí celoevropské iniciativy, která má sjednotit standardy a zajistit kompatibilitu systému napříč EU. To znamená, že když pojedete na dovolenou třeba do Španělska, auto bude stále přijímat aktuální dopravní informace. Systém bude pravděpodobně časem dostupný i přes mobilní navigace (Mapy.cz, Waze, Mapy Google), takže přístup k varováním budou mít i řidiči starších vozů.