V Česku se usadil komár japonský. Přenáší horečku dengue a další nebezpečné nemoci

Do české fauny jsme přivítali nového, a dodejme, že ne zrovna vítaného obyvatele. Komár japonský (Aedes japonicus) u nás již definitivně zdomácněl. Na rozdíl od dobře známého komára pisklavého, který si primárně libuje v krvi ptáků a obtěžuje nás hlavně v noci, tento invazní druh preferuje savce.
Bývá aktivní přes den, s největší chutí po ránu a k večeru. Pochází z východní Asie a vědci ho u nás poprvé zaznamenali v roce 2021. Za pouhé čtyři roky se dokázal rozšířit do poloviny z více než 60 sledovaných lokalit a nyní je jasné, že tu s námi zůstane.
Dengue, chikungunya i západonilská horečka
Nezvaný host klade svá vajíčka v blízkosti lidí. Larvy se skvěle vyvíjejí v malých vodních plochách, jako jsou podmisky pod květináči, barely s dešťovou vodou či vázy na hřbitově. Nepohrdne ani pohozenou pneumatikou, ve které se drží voda. Právě tato až nečekaná schopnost adaptace na lidská sídla mu zajišťuje rychlé a úspěšné šíření po celé republice.
Podle odborníků je schopen přenášet exotické nemoci jako horečka dengue, chikungunya či západonilská horečka, nicméně zatím nepředstavuje přímé riziko. Vědci ale varují před scénářem, kdy by si turista přivezl virus z ciziny. Místní komár by se pak po sání na nakaženém člověku mohl stát přenašečem a odstartovat lokální epidemii, jak se to již děje v Itálii, Francii či Portugalsku. Státní zdravotní ústav jen za letošní rok zaznamenal 72 horček dengue, osm případů chikungunya a jednu západonilskou horečku, nicméně ve všech případech se jednalo o onemocnění importovaná ze zahraničí.
Dengue bývá často popisována jako „horečka lámající kosti“ a není to jen obrazný název. Nemoc provází vysoké teploty, bolesti kloubů a vyrážky, někdy i závažné komplikace. Chikungunya zase dokáže u části pacientů vyvolat měsíce trvající bolesti kloubů. Nejzrádnější je ale západonilská horečka: u 80 % nakažených sice probíhá bez příznaků, ale zhruba jeden ze 150 nemocných může skončit s těžkým, někdy i fatálním průběhem.
Komár japonský v tom navíc není sám. V Česku se již trvale usídlil i jeho příbuzný, komár korejský. Obávaný komár tygrovaný, zodpovědný za šíření nákaz v jižní Evropě, je k nám zatím zavlékán pouze dopravou. Jeho trvalé usazení je však podle odborníků jen otázkou času, což souvisí s obecným oteplováním klimatu, které těmto druhům vytváří příznivější podmínky.
Za šíření komárů může i klimatická změna
Zajímavý pohled nabízí genetická analýza zdejších populací. Ta ukázala, že komáři nejsou potomky jedné „expedice“, ale že k jejich zavlečení do Česka došlo nezávisle na sobě hned několikrát a z různých zdrojových oblastí. To svědčí o tom, jak snadno se v dnešním propojeném světě dokážou tito černí pasažéři šířit.
Nejúčinnější obrana je paradoxně ta nejjednodušší: nenechávat na zahradách a balkonech zbytečně stát vodu v jakýchkoli nádobách. Velké sudy je vhodné zakrýt sítí proti hmyzu a vodu v miskách a vázách měnit aspoň jednou za 2 týdny. Je to banální rada, ale právě takové detaily rozhodují, zda se komáří populace rozmnoží, nebo ne.
Situace je součástí širšího trendu. Klimatická změna, mírnější zimy a častější srážky pomáhají tropickým druhům usazovat se v Evropě. V Rakousku a na Slovensku se už zabydlel i komár tygrovaný, známý přenašeč dengue. Není tedy těžké předpovědět, že se brzy trvale usadí i u nás. Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vstupujeme do nové fáze, kde se přenos nemocí komáry stane „novým normálem“.
O to důležitější je, že o těchto změnách víme včas a že na ně dokážeme reagovat. Zapojit se může i veřejnost. Svá pozorování můžete hlásit vědcům ze Státního zdravotního ústavu, ideálně s fotkou, nebo je možné využít mobilní aplikaci Mosquito Alert, přes kterou lze s vědci sdílet fotografie komárů a pomoci tak mapovat šíření těchto invazních druhů.