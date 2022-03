V Číně havaroval Boeing 737 se 132 lidmi na palubě. Byl jen šest let starý, příčina se vyšetřuje

V pondělí 21. března ráno havarovalo v Číně letadlo China Eastern Airlines se 132 lidmi na palubě. Agentura Reuters uvádí, že jen šest let starý Boeing 737-800 s registrací B-1791 se zřítil v horách na jihu Číny během pravidelného letu MU5735 z města Kchun-ming (KMG) do Kantonu (CAN).

„Můžeme potvrdit, že letadlo se zřítilo,“ uvedla letecká společnost China Eastern Airlines v prohlášení, ve kterém zveřejnila podrobnosti o informační lince pro příbuzné osob, jež byly v době nehody na palubě. Dle čínského Úřadu pro civilní letectví (CAAC) letadlo se 123 cestujícími a devíti členy posádky na palubě ztratilo kontakt s řízením letového provozu nad městem Wu-čou.

Let MU5735

CAAC uvedl, že na místo nehody byl vyslán záchranný tým. Média citovala jednoho z vedoucích činitelů záchranné služby, který řekl, že se letadlo po nárazu zcela rozpadlo. Trosky stroje začaly hořet a požár vyvolaný havárií zničil bambus a stromy v okolí. Na místě dopadu vznikl obrovský kráter.

Poslední zachycený okamžik letu MU5735

Podle údajů služby FlightRadar24 letadlo odletělo z Kchun-mingu na jihozápadě země v 6:11 středoevropského času. Necelé dvě hodiny poté (přesně v 8:05 CET) mělo přistát v Kantonu na jižním pobřeží.

Graf vývoje rychlosti a výšky v čase

V 7:20 našeho času se letadlo pohybovalo ve výšce 29 100 stop (cca 8,87 km). O 2 minuty a 15 sekund později další dostupné údaje ukazují, že sestoupilo do výšky 9075 stop (cca 2,77 km). Za dalších 20 sekund byla jeho poslední sledovaná výška 3 225 stop (cca 980 metrů). FlightRadar uvádí, že letadlo se v tom okamžiku řítilo k zemi rychlostí 30 967 stop za minutu, což je asi 566 km/h.

Padalo střemhlav?

Odborník na letectví Rostislav Kopecký, vystupující na internetu pod přezdívkou flyRosta, publikoval na svém Twitteru video, na kterém má být údajně zachycen pád čínského letadla. Z nepříliš zřetelného záběru plyne, že stroj padal střemhlav dolů, nicméně na tomto místě je nutné upozornit, že pravost videa není ověřena.

Webové stránky společnosti China Eastern Airlines byly později přepnuty do černobílého provedení, což letecké společnosti dělají v reakci na havárii na znamení úcty k předpokládaným obětem. Také web Boeing China se převlékl do černobílého designu.

V tuto chvíli je předčasné předjímat jakékoli závěry o možných příčinách havárie. Velmi zásadní pro její vyšetření bude, v jakém stavu se zachoval zapisovač letových údajů (tzv. „černá skříňka“) a hlasový záznamník z kokpitu.

Podle Aviation Safety Network došlo v Číně k poslední smrtelné nehodě dopravního letadla v roce 2010. Při havárii letounu Embraer E-190 společnosti Henan Airlines při přiblížení na letiště I-čchun za snížené viditelnosti zahynulo 44 z 96 osob na palubě.