V Číně řádí epidemie respiračních onemocnění. Nevysvětlitelné zápaly plic postihují zejména děti

Zdravotnické orgány vyšetřují nárůst případů zatím neznámé nemoci v Číně, kde bylo hospitalizováno velké množství děti se zápalem plic. Ačkoli je situace zatím nejasná, zdá se, že tyto případy jsou spíše důsledkem opětovného výskytu běžných respiračních patogenů po uvolnění přísných opatřeních proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 než důsledkem nové infekce. Podrobnosti přináší web New Scientist.

Magazín Interesting Engineering píše: „V Číně bylo vydáno varování před údajným výskytem "neidentifikovaného zápalu plic" ... Nemoc zasáhla města v celé Číně, včetně Pekingu a Liaoningu. Zprávy tvrdí, že se jedná o epidemii neznámého respiračního onemocnění postihujícího zejména děti.“

Co je zápal plic? Zápal plic (pneumonie) je obecné označení pro zánět plic, který je obvykle důsledkem infekce. Příznaky mohou zahrnovat kašel, dušnost, horečku a bolest na hrudi. Většina lidí se zotaví během několika týdnů, ale zranitelní jedinci, jako jsou děti, starší lidé a osoby s různými nemocemi, mohou vyžadovat hospitalizaci.

Co se děje v Číně?

21. listopadu přinesla Mezinárodní společnost pro infekční nemoci ProMED souhrnnou zprávu z Číny, podle níž jsou nemocnice v Pekingu i jinde „zahlceny nemocnými dětmi“ s nediagnostikovaným zápalem plic. To vyvolalo obavy z možné nové pandemie a vedlo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) k tomu, aby 22. listopadu požádala Čínu o další informace.

Z dosavadních informací vyplývá, že situace v provincii Liaoning je zoufalá. Příjem dětské nemocnice v Dalianu je přeplněný nemocnými dětmi, které podstupují nitrožilní léčbu. Před nemocnicemi tradiční čínské medicíny a centrálními nemocnicemi se navíc tvoří fronty pacientů.

V prvním ze dvou příspěvků na toto téma cituje ProMED nejmenovaného občana Pekingu s tím, že hlavním příznakem, který u dětí zaznamenali, je horečka, přičemž děti nekašlou, ale u mnoha z nich se objevují tzv. plicní uzlíky (noduly). Ani jeden z příspěvků ProMED zatím neuvádí žádné úmrtí.

Plicní uzlíky jsou malé bulky v plicích, které odhalí rentgenový snímek nebo CT vyšetření. Vyskytují se u třetiny lidí, kterým jsou plíce skenovány, a obvykle jsou důsledkem probíhajících nebo prodělaných infekcí. Podle Paula Huntera z University of East Anglia ve Velké Británii jsou obvykle známkou bakteriální, nikoli virové infekce a mohou být důsledkem toho, že se u lidí po prodělání například chřipky objeví bakteriální infekce.

Možná je to bakteriální infekce

Bakteriální infekce mohou být stejně nebezpečné jako virové, ale pokud jde o pandemický potenciál, jsou považovány za menší hrozbu. Je to proto, že bakterie se replikují a vyvíjejí mnohem pomaleji než viry. Obvykle je také lze léčit širokospektrými antibiotiky. Jinými slovy: epidemie způsobené bakteriálními infekcemi je obvykle snazší zvládnout.

Druhý příspěvek společnosti ProMED uvádí, že v posledních dvou měsících se objevily zprávy o výskytu epidemií způsobených běžnou bakterií Mycoplasma pneumoniae. Ta obvykle způsobuje mírné infekce hrdla a průdušnice, ale je také hlavní příčinou zápalu plic u dětí hospitalizovaných s tímto onemocněním v USA. Podle odborníka z ProMED však plicní uzlíky popsané v Číně nejsou pro Mycoplasmu typické.

Deník China Daily už v říjnu informoval, že nemocnice po celé zemi čelí nárůstu infekcí, přičemž zaznamenaly především kulminaci případů pocházejících ze škol a školek. Ředitel Dětského lékařského centra Čou Chuej-sia pro list uvedl: „V porovnání s předchozími roky jsme zachytili více pacientů se smíšenými infekcemi, rezistencí na léky a lobární pneumonií.“

Situací v Číně okomentoval na sociální síti X český vědec a profesor biochemie Omar Šerý: „V severní Číně je hlášena epidemie respiračních infekci u dětí, což je vysvětlitelné šířením mixu původců respiračních onemocnění jako jsou RSV viry, chřipkové viry, adenoviry a mycoplasmy. Žádný nový virus popsán nebyl. RSV virus jsme zachytili také v naší laboratoři.“

Zatím není důvod k panice

Je normální, že v zimě dochází k nárůstu respiračních infekcí. V Číně se navíc jedná o první zimu uvolnění přísných bezpečnostních opatření, která měla zabránit šíření onemocnění covid-19. To znamená, že potenciální infekci je vystaveno více lidí, kteří dosud nečelili určitým virům a bakteriím, a proto nemají imunitu.

To může znamenat, že případy zápalu plic, které by se obvykle rozložily do několika let, se mohou vyskytnout najednou. Předpokládá se, že právě proto bylo v roce 2022 celosvětově zaznamenáno více než tisíc hlášení akutní hepatitidy u dětí následkem expozice běžnému viru, který se znovu objevil po uvolnění opatření.

Vzhledem k počtu patogenů, které se v průběhu času postupně vyvíjejí, nakonec určitě dojde k další pandemii. Paul Hunter však upozorňuje, že pokud by případy v Číně byly způsobeny novým patogenem, měla by onemocnět i spousta dospělých, protože ti by také nebyli tomuto patogenu vystaveni.

„Mám pocit, že to nepovede k mimořádné situaci v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu, ale tuto možnost bych zcela nevylučoval, dokud nebudeme mít definitivní diagnózu,“ uvedl Hunter v prohlášení, které vydal britský Science Media Centre.