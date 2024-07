V Číně staví solárně-termální elektrárnu se dvěma věžemi. Elektřinu bude vyrábět i v noci

V čínské provincii Gansu vyrostly dvě věže vysoké 200 metrů. Jsou obklopené 30 000 zrcadly uspořádanými do kruhů, která pokrývají plochu 800 000 m2. Jedná se o elektrárnu, která by měla ročně generovat více než 1,8 TWh elektřiny, tj. zhruba 11 % toho, co ročně vyprodukuje naše jaderná elektrárna Temelín. Podrobnosti přináší magazín Interesting Engineering.

Většina lidí má pojem „solární elektrárna“ spojený s fotovoltaickými panely, které přímo přeměňují sluneční světlo na elektřinu. Existuje však i jiná technologie, známá jako solárně-termální elektrárna. Tato metoda využívá heliostaty, což jsou zrcadla odrážející sluneční paprsky do centrálního bodu.

Solárně-termální elektrárny

Tam koncentrované paprsky zahřívají přenosovou kapalinu, která následně ohřívá pracovní kapalinu. Tato kapalina se pak vypařuje, roztáčí turbínu a generuje elektřinu. Solárně-termální systémy se vyvíjejí již od 80. let 20. století a nabízejí efektivní způsob, jak využít energii slunce. Na rozdíl od fotovoltaických panelů, které produkují elektřinu pouze během dne, mohou ukládat teplo a generovat elektřinu i v noci.

V roce 2014 byla v Mohavské poušti ve Spojených státech otevřena tehdy největší solárně-termální elektrárna na světě. Zařízení známé jako Ivanpah Solar Electric Generating System se skládá ze tří věží obklopených heliostatickými soustavami a má výkon 392 megawattů.

V roce 2017 Austrálie oznámila, že staví největší solární tepelnou elektrárnu na světě s jednou věží a navrhovaným výkonem 150 megawattů, nicméně tento projekt byl nakonec v roce 2019 zastaven. Největší solárně-termální elektrárna na světě – Noor Complex Solar Power Plant – nyní funguje v saharské poušti v Maroku, kde vyrábí 510 megawattů energie.

Dvě věže v Číně

Dle zprávy China Global Television Network (CGTN) nyní skupina Three Gorges Group v Číně oznámila další pokrok v oblasti solárně-termálních elektráren. Stejně, jako zařízení v USA, bude projekt v Gansu využívat více věží: v tomto případě dvě, které budou sdílet jednu parní turbínu.

Na rozdíl od amerického zařízení, kde je každá věž obklopena vlastním polem heliostatů, bude v čínském projektu rozmístěno pole zrcadel umístěných v překrývajících se soustředných kruzích. Zrcadla pak budou schopna sledovat dráhu Slunce a odrážet světlo do obou věží co nejefektivnějším způsobem. Podle vedoucího projektu Wena Jianghonga jde o pokrok, který výrazně zvýší účinnost.

Bude vyrábět i v noci

„Zrcadla v překrývající se oblasti mohou být využívána oběma věžemi,“ řekl Jianghong. „Očekává se, že tato konfigurace zvýší účinnost o 24 %.“ K vysoké účinnosti napomáhá i skutečnost, že použitá zrcadla mají 94% účinnost odrazu, což znamená, že většina sluneční energie, která na ně dopadá, se vrací zpět do věží vyrábějících energii.

Dvě věže v nové elektrárně, která je nyní dokončena přibližně z 90 %, budou rovněž využívat metodu tavené soli (molten salt method), která přes den ukládá teplo a v noci ho uvolňuje, aby zařízení mohlo vyrábět elektřinu i v době, kdy na něj nesvítí slunce.

Nová solárně-termální elektrárna by měla být uvedena do provozu koncem tohoto roku, kdy se připojí ke stávajícím fotovoltaickým panelům a větrným turbínám a společně budou poskytovat čistou energii. V rámci úsilí o ekologickou energii se očekává, že věže a zrcadlová pole pro solární tepelnou energii ušetří 1,53 milionu tun emisí oxidu uhličitého ročně.