V Číně uvedli do provozu gigantickou powerbanku. Sází na průtokové baterie a zajistí elektřinu pro 200 tisíc lidí

V čínském městě Dalian uvedli do provozu nový systém pro skladování energie, jež by měl zajistit dostatek elektřiny až pro 200 tisíc obyvatel. Elektrárna s počáteční kapacitou 400 MWh a výkonem 100 MW bude městu sloužit jako obrovská powerbanka, jejímž úkolem bude pomáhat při využívání obnovitelných zdrojů energie, informuje magazín New Atlas.

Základem celého zařízení je průtoková vanadová redoxní baterie, jež se zásadně liší od běžných lithium-iontových baterií používaných například v elektromobilech. Elektrolyt v těchto bateriích je rozdělen do dvou velkých nádrží, přičemž k přeměně na elektřinu dochází průchodem kapaliny přes speciální membránu.

Průtokové baterie

Průtokové baterie jsou relativně levným řešením pro ukládání elektřiny a z hlediska obnovitelné energie jsou atraktivní zejména proto, že jsou schopné ji skladovat i několik měsíců. To se hodí pro ukládání větrné a solární energie, jejíž výroba bývá ze své podstaty přerušovaná. Tyto zdroje nacházejí využití například při prudkých nárůstech poptávky po energii.

Tato technologie skladování energie využívá vanadové ionty v různých valenčních stavech. Elektrická a chemická energie se mohou přeměňovat tam a zpět prostřednictvím redoxních reakcí těchto iontů v kladných a záporných elektrolytech.

Nutno podotknout, že se nejedná o novou technologii – například v městečku Jemgum v severozápadním Německu je již nějaký čas v provozu redoxní průtoková baterie o výkonu 120 MW. Byla vybudována v podzemních solných jeskyních a denně zásobuje energií 75 000 domácností.

Největší „powerbanka“ na světě

Průtoková bateriová elektrárna v čínském Dalianu nebude zpočátku dosahovat takového výkonu, ale je navržena tak, aby se dala rozšiřovat, a nakonec bude poskytovat výkon 200 MW a kapacitu 800 MWh. Půjde tak o největší průtokovou baterii na světě. Hlavním cílem je zvýšení spolehlivosti dodávek energie v regionu tím, že bude absorbovat energetické špičky.

Obnovitelné zdroje energie budou nabíjet baterie elektrárny v období snížené zátěže, kdy bude elektrická energie transformována na energii chemickou. Ta se v době špičkového zatížení sítě opět přemění na elektřinu, jež bude dodávána spotřebitelům. V širším měřítku má elektrárna sloužit jako ukázka toho, jak mohou průtokové baterie zvýšit spolehlivost a schopnost zvládat prudké nárůsty poptávky po energii v celé energetické soustavě.

Projekt skladování energie technicky podporuje skupina profesora LI Xianfenga z Dalianského institutu chemie a fyziky Čínské akademie věd. Celý systém byl postaven a implementován čínskou firmou Dalian Rongke Power, poskytující služby v oblasti energie z vanadových průtokových baterií.