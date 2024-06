V Číně zahájila provoz největší solární farma. Ve špičce vyrábí o 61 % víc elektřiny než náš Temelín

V pondělí 3. června připojili v Číně k síti největší solární farmu na světě. Nachází se v pouštích na severozápadě země v provincii Sin-ťiang nedaleko hlavního města Urumči a rozkládá se na ploše 329 kilometrů čtverečních. Elektrárnu postavila společnost Power Construction Corporation of China. Podrobnosti přináší tisková agentura Reuters.

O 61 % víc elektřiny než Temelín, ale...

Čínská solární farma má výkon 3,5 gigawattů, což je samo o sobě obrovská, nicméně pro laika dost těžko představitelná hodnota. Pokud ji porovnáme s jadernou elektrárnou Temelín, která má dva bloky s celkovým výkonem 2,172 gigawattů, pak čínský projekt může ve špičce generovat zhruba o 61 % více elektrické energie.

Jenže srovnávat pouze špičkový výkon opravdu nestačí! Jistě nemusíme vysvětlovat, že solární elektrárna nevyrábí elektřinu v noci a při zatažené obloze nebo v chladnějších ročních obdobích je její výkon (často i výrazně) nižší. Zatímco roční produkce čínského solárního parku údajně dosahuje 6,09 TWh, Temelín vyrobil v roce 2023 16,1 TWh (zdroj: ČEZ), tedy 2,6× více elektřiny.

Čína spuštěním nového solárního parku potvrdila svou pozici lídra v této oblasti. Dvě dosud největší solární zařízení se rovněž nacházela v západní Číně – jedná se o solární projekt Longyuan Power Group v poušti Ningxia Tenggeli a solární komplex China Lüfa Qinghai New Energy v Golmud Wutumeiren. Obě zmíněné solární farmy mají výrobní kapacitu 3 GW.

Čína sází na obnovitelné zdroje

Řídce osídlená provincie Sin-ťiang, bohatá na solární a větrné zdroje, se stala centrem masivní infrastruktury obnovitelných zdrojů elektrické energie, které posílají většinu vyrobené elektřiny na velké vzdálenosti do hustě osídleného východního pobřeží Číny.

Údaje, které v loňském roce zveřejnil čínský Národní úřad pro energetiku, odhalily, že celková kapacita výroby solární elektřiny v zemi vzrostla v loňském roce o ohromujících 55,2 %. Z dat vyplývá, že jen v roce 2023 Čína vybudovala solární elektrárny s celkovou kapacitou 216 GW.

Cílem Číny je dosáhnout maximálních emisí uhlíku do roku 2030 a do roku 2060 pak dospět k uhlíkové neutralitě. Na podporu těchto cílů se vláda zavázala vybudovat do roku 2030 zařízení využívající obnovitelné zdroje s kapacitou 1 200 GW. Nová solární farma je důležitou součástí tohoto ambiciózního cíle.