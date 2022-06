V Evropě se dnes hroutila letecká doprava. Nejprve v Brně, pak ve Švýcarsku a nakonec v Praze

Dnešní den se zapotilo hned několik řízení letového provozu v Evropě, na starém kontinentu totiž došlo ke třem incidentům. Vše začalo brzy ráno v Brně.

Místo do Heráklionu do Brna

Krátce před pátou ranní z tamních Tuřan odstartoval let Smartwings QS1404 do Heráklionu, už po deseti minutách se ale musel Boeing 737-8AL stočit zpět k Brnu. Údajně kvůli problémům s tlakem v kabině. V tu chvíli byl kousek za československou hranicí tři kilometry nad hřebenem Malých Karpat.



Neplánovaný ranní vyhlídkový let nad Brnem

Namísto prostého přistání zpět na plochu nicméně posádku a cestující čekalo patnáct okruhů, během kterých si mohli v nízké letové výšce (okolo 3 000 m) prohlédnout probouzející se Brno. Obyvatelé jihovýchodního předměstí se nicméně asi moc nevyspali, celá lapálie totiž trvala dobrých 2,5 hodin.



Patnáct okruhů nad jihovýchodním okrajem Brna probudil nejednoho spáče. Turisté nakonec později úspěšně odcestovali do kýženého cíle

Stejnou dobu trvá i let do Heráklionu, piloti tedy kroužením nad jihovýchodním předměstím nejspíše spalovali palivo, aby mohli dle předpisů bezpečně přistát. S tímto vysvětlením alespoň přispěchali komentující na zpravidla skvěle informovaném facebookovém profilu Provoz BRQ.

Hned po Brně se zhroutilo Švýcarsko

Jen co se vyřešil problém v Brně, v 6:30 ráno se zhroutil provoz na klíčových švýcarských letištích v Ženevě a Curychu. Na vině byla tentokrát hardwarová závada v systému řízení Skyguide, kterou provozovatel napravil po dvou hodinách.

V 8:30 už Ženeva i Curych pomalu obnovily provoz. Podle současných informací se nemělo jednat o kybernetický útok, ale opravdu jen o technickou závadu.

Nakonec se přidala i Praha

Komplikace v Brně a Švýcarsku by na jeden den v ospalé Evropě bohatě stačily, nicméně co čert nechtěl, okolo oběda se přidala i Praha, která také pozastavila odlety. Tentokrát to naštěstí trvalo jen chvíli a na vině byl pro změnu pád systému letového řízení Thales TopSky – ATC.

Za pár minut se už Řízení letového provozu pochlubilo tweetem, ve kterém oznámilo pozvolné obnovení příletů a odletů.