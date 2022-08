V Hongkongu testují nové pouliční osvětlení. Má varovat zombie s mobily, aby u silnice zvedly hlavu od telefonu

V Hongkongu již chytré mobilní telefony rozptylují chodce při přecházení ulic natolik, že úředníci se rozhodli začít testovat neobvyklý druh pouličního osvětlení. Upozornil na to Bloomberg.

Nová světla se zatím budou nacházet jen na čtyřech vybraných místech a to po dobu šesti měsíců. Vydávají děsivou červenou záři, která má lidi dívající se směrem dolů přimět, aby se před vstupem do vozovky zastavili.

„S rostoucí popularitou chytrých telefonů jsou někteří z těchto chodců rozptylováni,“ uvedl Alex Au, hlavní inženýr pro řízení dopravy v Hong Kong Transport Department.

Jen otázka zvyku?

Podle Bloombergu se celkový počet zabitých hongkongských chodců letos snížil, ale množství úmrtí chodců, kteří si z nějakých důvodů nevšímali standardní dopravní signalizace, se loni zvýšilo ze čtyř na šest.

Mnozí jsou ovšem přesvědčeni, že veřejnost brzy začne ignorovat i toto řešení. „Zvyknete si na to, jako by to neexistovalo,“ konstatoval jeden z kritiků nového osvětlení.

Pokud už nejsme schopni či ochotni odtrhnout oči od displejů smartphonů ani na tak dlouho, abychom mohli zaznamenali červeného panáčka na klasickém semaforu, bohužel má pravděpodobně pravdu.

Smartphone zombie je termín, který už má i své heslo ve Wikipedii: Je to chodec, který jde pomalu a nevšímá si okolí, protože se soustředí na svůj smartphone.