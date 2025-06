V Indii otevřeli nejvyšší železniční most na světě. Ocelový gigant se tyčí 359 metrů nad údolím

V pátek 6. června 2025 indický premiér Naréndra Módí slavnostně otevřel novou železniční trať, která propojila odlehlé Kašmírské údolí se zbytkem země. Jedním z nejdůležitějších objektů celého projektu je dvoukolejný most přes řeku Čenáb, který se s výškou 359 metrů stal nejvyšším železničním obloukovým mostem na světě.

Most je doslova přehlídkou technických superlativů. Jeho 13,5 metru široká mostovka se klene 359 metrů nad říčním korytem, čímž o 35 metrů převyšuje pařížskou Eiffelovu věž. Celková délka této ocelovo-betonové stavby, na kterou bylo použito přes 28 000 tun speciální oceli, je úctyhodných 1315 metrů.

Most, který přežije i výbuch

Oblouková konstrukce, jejíž hlavní pole má rozpětí 467 metrů, byla navržena tak, aby odolala zemětřesení o síle 8 stupňů Richterovy škály, větru o rychlosti až 266 km/h i výbuchu o síle 40 tun TNT. Most je konstruován tak, že i v případě poškození jednoho pilíře může být dočasně zachován provoz při snížené rychlosti. Most je vybaven systémem pro monitorování stavu konstrukce (SHM) se 120 senzory pro sledování zatížení, teploty, větru, vibrací atd. a je navržen na životnost 120 let.

Kromě mostu Čenáb byla do provozu uvedena další inženýrská perla v podobě mostu Andži Khad. Jedná se o první zavěšený železniční most v Indii, jehož 725 metrů dlouhá mostovka visí na 96 lanech, přičemž celková délka lan dosahuje neuvěřitelných 653 kilometrů. Mostovka se nachází ve výšce 331 metrů nad říčním korytem a slouží k překlenutí údolí v místech, kde geologické podmínky neumožnily stavbu obloukové konstrukce.

Nová trať bude velkým přínosem pro celý region. Dosud byla doprava do Kašmírského údolí závislá na nespolehlivé silnici, která byla v zimě často uzavřená. Celoroční železniční spojení tak znamená zásadní zlepšení pro obchod, turismus, ale i pro strategické zásobování armády v neklidné pohraniční oblasti. Očekává se, že trať otevře dveře novým ekonomickým příležitostem a hlouběji integruje region do celku Indie.

Železniční trať plná rekordů

Za stavbou stojí unikátní mezinárodní tým – od indických inženýrů přes německé a finské projektanty až po švýcarské dodavatele speciálních ložisek. Významnou roli hrály i indické vědecké instituce, které se podílely na geotechnických a seismických analýzách,

Stavba v náročném himálajském terénu byla obrovskou výzvou, která trvala více než dvacet let. Inženýři se museli potýkat nejen s extrémním počasím a rizikem sesuvů půdy, ale i s logistickými problémy – v počátcích stavby byl materiál na místo dopravován na hřbetech mul a koní. Projekt byl dokonce v roce 2008 na čas pozastaven kvůli obavám o stabilitu a bezpečnost celé konstrukce.

Most Čenáb je součástí projektu USBRL, který zahrnuje 272 kilometrů tratí, 36 tunelů a 943 mostů. Nejdelší tunel měří 12,77 kilometrů a spolu s mostem Andži Khad tvoří páteř spojení mezi Džammú a Šrínagarem. Nová trať přináší nejen rychlejší a levnější přepravu zboží a cestujících, ale také zásadně zlepšuje logistiku v pohraničním regionu a umožňuje celoroční spojení, které dosud často přerušovaly sesuvy půdy a sněhové kalamity.

Na nové trati byly nasazeny speciálně upravené vlakové soupravy Vande Bharat Express. Moderní vlaky jsou vybaveny pokročilými topnými systémy (vyhřívaná čelní skla, izolace nádrží, vyhřívané potrubí) a zajišťují spolehlivý provoz i při teplotách klesajících k -20 °C. Díky tomu je zaručeno, že spojení s Kašmírem bude skutečně fungovat za jakéhokoli počasí.