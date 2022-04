V Indii spadla z nebe kovová koule a prstenec. Pravděpodobně se jedná o součástky z čínské rakety

Na indickém venkově se objevily přinejmenším dvě kovové součástky, které podle svědků spadly z nebe. První je kovový prstenec o průměru dva až tři metry a hmotnosti přes 40 kilogramů, jež byl nalezen v sobotu pozdě večer na poli u malé vesnice ve státě Maháráštra. Další předmět – velká kovová koule o průměru asi půl metru – spadl poblíž jiné vesnice v tomtéž okrese.

Představitelé místních médií uvádějí, že by se mohlo jednat o trosky čínské rakety vypuštěné do vesmíru v únoru loňského roku. Dobrou zprávou je, že součástky při dopadu nezpůsobily žádné materiální škody ani nikoho nezranily. Místní nyní hledají, zda se v oblasti nenacházejí ještě nějaké další trosky.

Kovové trosky spadlé z nebe

„Připravovali jsme společnou hostinu, když se na obloze rozzářil červený kotouč, který s rachotem dopadl na volný pozemek ve vesnici,“ řekla listu The Times of India nejmenovaná žena z okresu Čandrapur v Maháráštře. „Lidé v obavách z výbuchu utíkali do svých domovů a zůstali uvnitř téměř půl hodiny.“

Odborný asistent v oboru chemie na Vysoké škole technické, výzkumné a technologické Rajiva Gandhiho popsal situaci na místě slovy: „Bezprostředně poté, co byl v západní až střední Indii v 19:40 až 19:45 místního času spatřen objekt podobný meteoru, bylo v centrální části Indie nalezeno mnoho ohořelých částí. Navštívil jsem dvě místa, kde jsem viděl velký kovový prstenec a kovovou kouli s ventilem.“

Pracovník Indické organizace pro vesmírný výzkum (ISRO) řekl deníku Times, že čas dopadu objektů se „nejblíže shoduje“ s časy předpokládaného návratu trosek čínské rakety vypuštěné v únoru 2021. „Když součásti raket přežijí návrat do atmosféry, mohou na Zemi dopadnout části, jako jsou trysky, prstence a nádrže,“ řekl listu další zaměstnanec ISRO.

Patrně pocházejí z čínské rakety

Teorii, že by se mohlo jednat o trosky čínské rakety, podpořil i astronom Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Na Twitteru uvedl, že prstenec odpovídá části čínské rakety Long March 3B, konkrétně by dle jeho mínění měl pocházet ze třetího stupně.

V roce 2020 dopadly trosky jiné čínské rakety Long March 5B na vesnice v západoafrickém Pobřeží slonoviny. Způsobily strukturální škody, ale naštěstí ani v tomto případě nedošlo k žádným zraněním či úmrtím. Nejrozměrnější kus – přibližně deset metrů dlouhá trubka – se stal jedním z největších člověkem vyrobených předmětů, který z vesmíru nekontrolovaně dopadl na povrch naší planety.