V Indonésii vybuchla sopka Ruang. Úřady zavřely letiště. Pokud se sopka zhroutí, hrozí cunami

V Indonésii vybuchla ve čtvrtek 18. dubna sopka Ruang nacházející se na odlehlém ostrově v provincii Severní Sulawesi. Úřady následně uzavřely letiště a obyvatelé opustili domy v blízkosti vybuchující sopky kvůli nebezpečí šířícího se popela, padajícího kamení, horkých sopečných mraků a možnosti vzniku cunami. Podrobnosti přináší agentura Associated Press News.

Nejjižnější stratovulkán v oblouku Sangihe Islands se nachází na ostrově velkém 4 × 5 kilometrů a jeho vrchol dosahuje výšky přibližně 725 metrů nad mořem. Svou aktivitu naznačil už ve středu, kdy došlo k nejméně pěti velkým erupcím.

Čtvrteční výbuch sopky

Místní Centrum pro vulkanologii a zmírňování následků geologických katastrof následně vyhlásilo čtvrtý, tedy nejvyšší stupeň varování, který označuje aktivní erupci. Podle australského meteorologického úřadu vyvrhly erupce ve středu večer sopečný popel do výšky přibližně 21 kilometrů.

Kráter v průběhu čtvrtka nepřetržitě vypouštěl bílošedý dým, který sahal více než 500 metrů nad vrchol. Obyvatelům bylo nařízeno, aby se zdržovali v bezpečné vzdálenosti od sopky – nejprve 4 kilometry, následně byl perimetr rozšířen na 6 kilometrů. V postižené oblasti přitom žije více než 11 tisíc lidí.

Kvůli vyvrženému sopečnému popelu došlo také k dočasnému uzavření mezinárodního letiště Sam Ratulangi International Airport. Popel, zasahující až do výšky, ve které létají letadla, by totiž mohl způsobit vážné problémy, včetně poškození motorů a dalších kritických systémů.

V případě zhroucení hrozí cunami

Indonéské vulkanologické středisko upozornilo, že rizika spojená s erupcí zahrnují možnost, že by se část sopky mohla zřítit do moře a způsobit vlny cunami. V případě zhroucení by byl ohrožen zejména ostrov Tagulandang nacházející se východně od sopky Ruang. Jeho obyvatelům proto byla nařízena evakuace.

Indonésie – souostroví skládající se z více než 17 tisíc ostrovů, na kterém žije 270 milionů obyvatel – má 120 aktivních sopek. Je náchylná k vulkanické činnosti, protože se nachází podél „ohnivého kruhu“, což je podkovovitá řada seismických zlomů kolem Tichého oceánu.

První zaznamenaná erupce se odehrála v roce 1808. Další erupci sledoval v roce 1871 německý vědec Adolf Meyer. Ostrov byl v té době neobydlený, nicméně erupce a následná vlna cunami během několika minut zničila vesnice ležící na nedalekém ostrově Tagulandang, přičemž se utopila většina jeho obyvatel.