V Kalifornii zakryjí vodní kanály solárními panely. Vyrobí elektřinu a k tomu zabrání odpařování vody

Kalifornie se stane prvním americkým státem, který bude instalovat nad vodními kanály stříšky ze solárních panelů. V rámci pilotního projektu nazvaného Projekt Nexus bude instalováno přibližně 2600 metrů solárních panelů na třech úsecích kanálů zavlažovacího okrsku Turlock. Úseky se liší orientací a šířkou, jež se pohybuje od 6 metrů v nejužších částech až po přibližně 30 metrů v nejširších.

Záměrem ověřovacího projektu je zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů a snížit odpařování vody z kanálů. K dalším benefitům patří očekávané zlepšení kvality vody a snížení nákladů na údržbu díky omezení růstu vegetace v zakrytých kanálech. Výhodou by měla být i vyšší účinnost fotovoltaiky díky jejímu přirozenému ochlazování.

Solární panely nad vodními kanály

Kalifornie se z hlediska spotřeby vody potýká se zajímavým paradoxem: zatímco většina dešťových a sněhových srážek spadne v zimě severně od Sacramenta, 80 % vody se spotřebuje v jižní části země, většina z toho v létě. Proto se napříč státem táhnou vodní kanály – jedná se o největší systém tohoto typu na světě.

Jedním z velkých problémů je skutečnost, že se asi 1 až 2 procenta vody z otevřených kanálů pod horkým kalifornským sluncem ztratí odpařováním. „Pokud to bude fungovat na těchto prvních dvou mílích projektu Nexus, které právě realizujeme, je tu potenciál, že by se to mohlo rozšířit na více míst,“ řekl agentuře Reuters manažer pro vnější vztahy společnosti TID Josh Weimer.

Projekt, který byl poprvé oznámen v únoru, iniciovala společnost Solar AquaGrid – developerská firma z Bay Area, jež se zaměřuje na inovativní řešení problémů s vodou a energií. Na zahájení spolupracovala s organizací Citizen Group a Turlock Irrigation District.

Nadějné výsledky studie

Dle studie provedené Kalifornskou univerzitou v Mercedu by pokrytí více než 6 400 kilometrů infrastruktury veřejných vodovodů v Kalifornii solárními panely mohlo ušetřit až 238 miliard litrů vody ročně. To stačí na pokrytí potřeby vody v domácnostech s více než dvěma miliony lidí nebo k zavlažování více než 20 tisíc hektarů zemědělské půdy.

Studie dále uvádí, že odhadovaných 13 gigawattů solární energie, které by panely teoreticky ročně vyprodukovaly, odpovídá přibližně jedné šestině současné solární kapacity státu. Pilotní fáze projektu přijde Kalifornii na 20 milionů amerických dolarů, tedy v přepočtu přibližně 491 milionů korun.

TID uvádí, že projekt podpoří výzvu kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, aby do roku 2030 alespoň 60 % elektřiny ve státě pocházelo z obnovitelných zdrojů. Očekává se, že instalace fotovoltaických panelů začne letos na podzim a měla by být dokončena v příštím roce.