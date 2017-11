V Las Vegas vyjel první roboautobus a během hodiny naboural. Může za to opět člověk

V Las Vegas vyjel do ulic první robotický mikrobus, který v rámci pilotního projektu vozí tamní obyvatele na relativně krátkém okruhu v délce asi jednoho kilometru (0,6 mil). Neuplynuly však ani dvě hodiny a autobus naboural.

Nebylo to nic vážného, jen běžné ťuknutí způsobené nedáním přednosti v jízdě. A stejně jako v ostatních případech za chybu nemůže software, ale člověk. Před mikrobus totiž vjel nákladní vůz.

Podobných incidentů se každý den odehraje nepřeberné množství, ale přesto se nabízí otázka, jak dobré jsou stroje v předvídání chování ostatních účastníků provozu. A zdali dokážou zapochybovat o schopnostech řidiče kamionu, který suverénně vjíždí na hlavní ulici.

Stejně tak ale na incident můžeme pohlížet jako na úspěch, protože lze spekulovat o tom, jestli by tak rychle zareagoval i člověk a střet by nedopadl mnohem hůře.

Maličký autobus pro několik pasažérů dodal do Vegas francouzský startup Navya. Do bezmála pětimetrového elektrického vozu se vejde patnáct cestujících. O energii se stará sada článků LifeP04, které by měly na rovině dodat šťávu až na devět hodin autonomní jízdy.

Co se týče smyslů mikrobusu, je vybaven osmi lidary, předními a zadními kamerami a vedle přesné satelitní navigace zjišťuje svoji polohu pomocí inerciálního navigačního systému – odometrů snímajících pohyb jednotlivých kol.