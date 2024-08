V Německu jste mohli na silnicích potkat 350tunovou ponorku. Mířila do technického muzea

Délka 48 metrů, výška devět metrů, šířka 4,6 metru a stovky tun hmotnosti: To je ponorka U-17 třídy 206, která poprvé vyplula v roce 1972. Bundesmarine ji vyřadila ze služby koncem roku 2010, ale na rozdíl od sesterských plavidel, která byla buď sešrotována, nebo byla/budou prodána do zahraničí (například do Kolumbie) zůstane v domovském Německu na čestném místě. V technickém muzeu v Sinsheimu.

Přesun z pontonu na Rýnu ve Špýru trval přibližně měsíc – provést jej nejkratší cestou po dálnici nešlo kvůli rozměrům. Ponorka proto musela cestovat po okreskách, a to rychlostí maximálně 10 kilometrů v hodině. Vezl ji přepravní systém Scheuerle InterCombi s třiceti nápravami a 240 koly, tažený a tlačený dvěma jednotkami s celkovým výkonem 1000 kW. Nyní proběhne příprava U-17 na vystavení, aby se mohla zařadit k dalším úžasným exponátům – v Sinsheimu mají třeba kultovní letoun Concorde, nebo Tupolev Tu-144.