V Německu staví malé vlaky, které jezdí po jedné kolejnici. Stabilitu udržují gyroskopy

V lednu jsme se na VTM zabývali gyroskopickými vlaky z počátku 20. století, které jezdily po jedné kolejnici a stabilitu udržovaly pomocí vyvažovacího systému s gyroskopy. Tehdy se řešení neprosadilo, ale není všem dnům konec. V Německu vyvíjejí MONOCAB – projekt autonomní jednokolejky s elektrickým pohonem, která má jezdit po běžných železničních kolejích.

Za MONOCABem stojí Technická vysoká škola Ostwestfalen-Lippe, FH Bielefeld, Fraunhoferův institut pro optotroniku, systémovou techniku a vyhodnocování obrazu a spolek Landeseisenbahn Lippe. Projekt začal v září 2020 rozhodnutím o financování a vytvořením systémového konceptu. Rozpočet je 3 996 080 eur.

Nápad z hlavy interiérového designéra

Myšlenka na MONOCAB pochází z hlavy Thorstena Försterlinga ze spolku Landeseisenbahn Lippe. Vystudoval interiérový design na bývalé Vysoké škole aplikovaných věd v Lippe a ve volném čase přemýšlel o způsobech, jak modernizovat dopravní systémy na venkově.

Z této myšlenky vznikl projekt MONOCAB, jehož cílem je spojit tradiční železniční infrastrukturu, moderní technologie, obnovitelné zdroje energie a autonomní dopravní systémy. Se svým týmem získal za tento inovativní nápad v roce 2018 Německou cenu za mobilitu v kategorii Open Innovation.

Koncept je inspirován historickými předlohami – konstruktéři zmiňují například jednokolejku Louisa Brennana, jejíž úspěšné testy proběhly v roce 1907.

Co je/má být MONOCAB?

MONOCAB má být inovativním dopravním systémem určeným především pro venkovské oblasti. Půjde o autonomní kabiny, které se pohybují po jedné kolejnici a jsou schopné jezdit v obou směrech. Kabiny jsou stabilizované pomocí gyroskopů a mohou přepravovat čtyři až šest pasažérů.

Autonomní kabiny, které se pohybují po jedné koleji

K čemu může být něco takového dobré? V mnoha venkovských oblastech Německa je veřejná doprava velmi omezená, což nutí zdejší obyvatele používat auta. To vede k problémům s dopravní infrastrukturou a odlivem obyvatel. MONOCAB nabízí řešení – využívá existující železniční tratě, přitom poskytuje flexibilní a individuální přepravu na vyžádání.

Vlaky, respektive kabiny, by mělo být možné objednávat z aplikace. Kabiny by měly jezdit po jedné kolejnici bez jakékoli mechanické podpory a díky své malé šířce by se mohly míjet s kabinami v protisměru na druhé kolejnici.