V Německu už mohly létat elektrické taxíky. Nadějný startup Lilium je však před bankrotem

Lilium se během několika let podařilo stát se jedním z průkopníků v oblasti technologií eVTOL, ale nedostatečné financování a zdlouhavé regulační procesy vedly k tomu, že firma nedokázala získat potřebné finanční prostředky pro pokračování. Tento příběh ukazuje, jak obtížné je realizovat velké inovativní projekty bez výrazné podpory vlády, a to i v oblasti, která by mohla přinést výrazný pokrok v ekologické dopravě. | Foto: lilium.com