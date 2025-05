Devátý Starship odstartoval. Nepodařilo se vypustit družice, Super Heavy tvrdě dopadl do Mexického zálivu a loď shořela

Oživeno 02:35 | Je konec, Starship se rozpadl při průletu atmosférou. Aktuální verze rakety obsahuje hromadu dílčích konstrukčních a doposud v praxi neověřených úprav, které stojí za všemi komplikacemi z posledních třech letů včetně tohoto. Snad je v Boca Chica konečně vyřeší a desátý let prolomí prokletí posledních pěti měsíců.

Oživeno 02:15 | SpaceX ztratilo kontrolu nad řízením lodi, ta se otáčí, a tak se nepodaří řízeně přistát. Kamery ale obraz nadále přenáší, takže tu katastrofu uvidíme naživo.

Podle moderátorů se tentokrát Starship rozpadne už nad Indickým oceánem, vstupuje totiž do atmosféry nekontrolovaně. Připomíná to v pořadí třetí integrovaný let rakety. Postupný rozpad lodi je patrný i na posledních záběrech z kamer, jejichž obraz přenáší síť Starlink.

Oživeno 02:05 | Sice jsme přišli o jednu z hlavních atrakcí večera, ale ještě nás čeká přistání do vod Tichého oceánu. Bude to za světla, takže pokud půjde vše dobře, opět uvidíme futuristické záběry průletu nízkou oblačností z bočních kamer a tak trochu jako z filmu Interstellar.

Oživeno 01:53 | Pohled do nitra Starshipu na náklad v podobě osmi maket družic Starlink. Za pár minut je vypustí. Ale vypadá to, že máme problém. Moderátoři hlásí, že se nepodařilo otevřít poklop. Vypuštění družic tedy nakonec bohužel neuvidíme. I toto je doklad toho, že jsme stále ve fází raného testování.

Oživeno 01:44 | První stupeň Super Heavy klesá zpět k zemi. Tentokrát ale nepřistane na rampě, ale dopadne do vod Mexického zálivu. SpaceX totiž testuje některé technologie včetně úpravy návratové trajektorie. Mimochodem, tento Super Heavy už letěl na misi IFT-7.

Zdá se, že krátce po zažehnutí brzdících motorů přestal Super Heavy vysílat telemetrická data a do vod zálivu dopadl ještě tvrději, než bylo v plánu.

Oživeno 01:40 | Úspěšné oddělené prvního stupně. Ten zapaluje motor v okamžiku, kdy jsou obě časti ještě spojené. Říkáme tomu hot staging. První stupeň totiž tomu druhému dodává zrychlení a tlačí palivo z jeho tanků k čerpadlům.

Oživeno 01:38 | Devátý integrovaný letový test rakety Starship úspěšně odstartoval! Nelze než doufat že se letos poprvé dočkáme úspěšné suborbitální mise, ty předchozí z ledna a března totiž selhaly.

Dá-li počasí a podmínky na rampě, ve středu v noci odstartuje v pořadí už devátá testovací mise obří rakety Starship a jejího prvního stupně Super Heavy.

Co letí: 9. integrovaný testovací let Starship Super Heavy (IFT-8)

9. integrovaný testovací let Starship Super Heavy (IFT-8) Charakter letu: Suborbitální, vypuštění maket družic, 1. stupeň čeká tvrdé přistání do vod Mexického zálivu, 2. stupěň do Indického oceánu

Suborbitální, vypuštění maket družic, 1. stupeň čeká tvrdé přistání do vod Mexického zálivu, 2. stupěň do Indického oceánu V kolik to letí: Nejdříve ve středu, 28. května, 01:30 SELČ

Nejdříve ve středu, 28. května, 01:30 SELČ Odkud to letí: Texaský kosmodrom SpaceX v Boca Chica

Texaský kosmodrom SpaceX v Boca Chica Původní živý přenos v angličtině: Web mise na stránkách SpaceX

Poslední dva starty skončily ohňostrojem

Poslední dva odpaly zkraje letošního ledna a března se podařily jen napůl. Zatímco Super Heavy se úspěšně vrátil do Boca Chica na pobřeží Mexického zálivu, kde jej zachytila ramena Mechazilly, samotné lodi krátce po odpojení selhaly motory a palubní počítač vyvolal sebedestrukci.

Podstatná část Karibiku tehdy mohla sledovat úchvatnou podívanou, hořící trosky totiž na podvečerní obloze vykouzlily efektní ohňostroj. Všichni proto napjatě čekají, jestli inženýři SpaceX konečně vyřešili opakované problémy v přívodu paliva do spalovací komory a konečně se posuneme dál.

Starship by už měl uspět. I kvůli Artemis

Úspěšný start potřebujeme jako sůl, podobné havárie totiž sice ke kosmickým testům patří už odjakživa – inženýři zkoušejí různé konfigurace a ne vše je možné simulovat na počítačích –, SpaceX se ale zároveň pomalu dostává do časového presu.



Starship HLS v uměleckých představách NASA

Se Starshipem v provedení obřího orbitálního tankeru nad Zemí a lunárního výtahu HLS (Human Landing System) totiž počítá i program NASA Artemis, který chce dostat člověka zpět na Měsíc. Bez Starshipu to prostě v dohledné době nepůjde, protože chybí jakákoliv náhrada.

Co nás tedy v noci čeká?

SpaceX si poprvé vyzkouší Super Heavy, který už letěl během sedmé (lednové) mise. Je to risk, ale první velký test ekonomie, obří raketa totiž bude dávat účetní smysl hlavně tehdy, pokud dokáže létat vícekrát. Při návratu SpaceX nastaví prudší návratovou trajektorii a schválně vypne i jeden motor. Tentokrát tedy žádné efektní přistání na rampě, ale tvrdší dopad, cílem je totiž sběr dat a sledování chování boosteru

během sedmé (lednové) mise. Je to risk, ale první velký test ekonomie, obří raketa totiž bude dávat účetní smysl hlavně tehdy, pokud dokáže létat vícekrát. Při návratu SpaceX nastaví prudší návratovou trajektorii a schválně vypne i jeden motor. Tentokrát tedy žádné efektní přistání na rampě, ale tvrdší dopad, cílem je totiž sběr dat a sledování chování boosteru Druhý stupeň a samotná loď Starship pak má za úkol zopakovat to, o což se už pokoušela v lednu a březnu. Pokud opět nevybuchne, můžeme se těšit na první test vypouštění družic – byť jen osmi maket satelitů Starlink

Samotný let bude znovu suborbitální, loď proto nakonec řízeně dopadne do vod Indického oceánu a makety družic shoří v horních vrstvách atmosféry

Pokud se mise podaří, konečně se také přiblíží doba, kdy se pokusí přistát na pevné zemi i Starship. Během lednového a i březnového letu si měl vyzkoušet i některé k tomu potřebné technologie, k čemuž kvůli explozi nedošlo, a tak všichni držíme palce, aby se to konečně podařilo už za několik málo hodin.