V novém simulátoru od SpaceX si můžete zkusit, jak obtížné je připojit Crew Dragon k ISS

Na 27. května má společnost SpaceX Elona Muska naplánovaný první let s lidskou posádkou. Jedním z úkolů bude spojení kosmické lodi Crew Dragon s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS). Astronauti Bob Behnken a Doug Hurley tuto operaci trénovali na simulátoru a nyní si složitost tohoto manévru můžete vyzkoušet i vy.

SpaceX totiž dva týdny před startem publikoval simulátor, jehož cílem je poskytnout představu o tom, jak probíhá proces spojení kosmické lodi Crew Dragon s ISS v manuálním režimu. Jde o aplikaci, k jejímuž spuštění vystačíte s webovým prohlížečem – stačí navštívit stránku SPACEX - ISS Docking Simulator.

Simulátor připojení kosmické lodě

Na úvodní stránce se dozvíte, že jde o simulátor, jež vás seznámí s aktuálním rozhraním používaným NASA pro výcvik astronautů. Úspěšného cíle dosáhnete, pokud budou všechna zelená čísla menší než 0,2. Popisek dále zdůrazňuje, že manévrování ve vesmíru je pomalé, vyžaduje trpělivost a přesnost. S ohledem na prostředí je také nutné počítat s poměrně značnou setrvačností.

Pod odkazem Instructions najdete podrobný návod, který vás v sedmi krocích seznámí se základy ovládání. Zelená čísla interpretují korekce, které je nutné provést k úspěšnému připojení – ideálně by měla být všechna na nule. Jako první budete používat křížový ovladač po pravé straně, s jehož pomocí stabilizujete polohu kosmické lodi ve všech směrech a namíříte ji na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Následně použijete křížový ovladač situovaný po levé straně. Slouží k pohybu kosmické lodi vpřed a vzad, doleva a doprava, nahoru a dolů. Ve všech případech je potřebná přesnost – určitě se nepouštějte do nějakých radikálních pohybů, po kterých už byste Crew Dragon nemuseli dostat do kýžené pozice. Představu o tom, co jednotlivé ovládací prvky dělají, vám poskytne jednoduchá vizuální zpětná vazba.

Jdeme do akce!

Správný směr k vesmírné stanici je interpretován prostřednictvím pětiúhelníků a zeleného čtverce, postaveného na špičce. V ideálním případě byste měli kosmickou loď navádět tak, aby se pohybovala středem těchto geometrických útvarů.

K dispozici budete mít heads up displej (HUD), ze kterého vyčtete celou řadu užitečných informací. Modrá čísla zobrazují hodnoty - například rychlost pohybu, rychlost rotace či úhel naklonění. Ve finální fázi přiblížení by se vaše vesmírné plavidlo mělo pohybovat rychlostí menší než 0,2 m/s. V případě vyšší rychlosti skončí pokus o spojení srážkou a poškozením.

Nutno podotknout, že ve skutečnosti má hladké připojení Crew Dragonu k ISS proběhnout autonomně. Astronauti jsou ale trénováni pro případ, že by bylo nutné celou operaci provést manuálně. V takové situaci by úspěch nebo neúspěch této části mise byl doslova v jejich rukách.