V okamžiku smrti vám skutečně může proběhnout život před očima. Vědci zaznamenali mozkovou aktivitu při infarktu

Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo zaznamenat mozkovou aktivitu sedmaosmdesátiletého umírajícího muže. Ten byl hospitalizován po pádu, který mu způsobil krvácení do mozku.

Když lékaři provedli elektroencefalografii (EEG), zjistili, že se u něj rozvinula epilepsie. Během EEG však pacient prodělal infarkt a zemřel. Analýza záznamů pořízených 30 sekund před a poté, co jeho srdce přestalo bít, naznačuje, že ve svých posledních okamžicích zažil změny v různých typech mozkových vln včetně alfa a gama.

Studie publikovaná v žurnálu Frontiers in Ageing Neuroscience naznačuje, že interakce mezi těmito vlnami pokračují i poté, co v mozku již přestane proudit krev.

„Vzhledem k tomu, že křížová vazba mezi alfa a gama aktivitou je zapojena do kognitivních procesů a vybavování vzpomínek u zdravých jedinců, je zajímavé spekulovat, že taková aktivita by mohla podpořit poslední ‘vybavení si života’, k němuž může dojít ve stavu blízké smrti,“ uvádí badatelé.

Kdy přesně končí život?

„Tato zjištění zpochybňují naše chápání toho, kdy přesně končí život a generují následné důležité otázky, jako jsou ty co souvisejí s načasováním darování orgánů,“ komentoval to neurochirurg Ajmal Zemmar z University of Louisville, který se na tomto výzkumu podílel.

Jiní odborníci však s ohledem na to, že data byla získána pouze od jediné osoby, nabádají k opatrnosti. Mj. upozorňují na to, že traumatické poranění mozku a poškození bílé hmoty může mozkové vlny ovlivnit. Antikonvulzivní léky (které pacient dostal) pak mohou pro změnu mít vliv na činnost mozkových sítí.

Například podle psychologa Steva Taylora z Leeds Beckett University tak nemůžeme předpokládat, že jde o reprezentativní příklad toho, jak se lidský mozek během umírání chová.

„Revize života může ve skutečnosti nastat, i když lidé nejsou fyziologicky blízko smrti – existuje mnoho případů hodnocení života třeba během pádů,“ prohlásil Taylor.