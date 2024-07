V Paříži budou během olympiády létat elektrické taxíky. Místní politici jsou ale zásadně proti

Letošní letní olympiáda, která se bude odehrávat od 26. července do 11. srpna v Paříži, možná bude svědkem zajímavé technické inovace. Po měsících nejistoty bylo v úterý 9. července zveřejněno oficiální nařízení, které povoluje použití plochy na Seině u železniční stanice Austerlitz pro přistávání elektrických létajících taxíků. Podrobnosti přináší zpravodajský server The Connexion.

Přistávací plocha pro létající taxíky bude umístěna na plovoucí platformě na řece Seina v blízkosti stanice Austerlitz. Tato strategická lokalita umožní snadný přístup do centrální části města, což může být během rušného období olympijských her klíčové. Cílem projektu je „experimentovat s novou možností mobility ve velmi hustě osídlených městských oblastech“.

Elektrické létající taxíky v Paříži

Lety budou omezeny na devítihodinové okno mezi 8:00 a 17:00, přičemž celkový počet letů během zkušebního období nepřesáhne 900. Toto omezení je stanoveno s ohledem na experimentální povahu těchto strojů​. Do projektu létajících taxíků jsou zapojeny soukromé firmy, jako je provozovatel pařížských letišť Aéroports de Paris (ADP) nebo německá společnost Volocopter.

ADP a partneři chtějí během olympijských her otestovat novou formu dopravy s cílem zjistit, zda je možné efektivně využívat elektrické létající taxíky v hustě osídlených městských oblastech. Pokud bude experiment úspěšný, mohlo by to znamenat začátek nové éry městské dopravy, která by v dlouhodobém horizontu​ mohla zmírnit dopravní zácpy a snížit emise.

Na předměstích Paříže již byla zřízena čtyři místa pro vzlety a přistání označovaná jako „vertiporty“, včetně jednoho na letišti Charles de Gaulle. Vertiporty zahrnují specifickou infrastrukturu, která umožňuje provoz těchto nových dopravních prostředků. Kromě přistávací a vzletové plochy jsou na nich k dispozici nabíjecí stanice a odbavovací prostory.

Zastánci létajících taxíků je považují za nízkouhlíkovou formu letecké dopravy a doufají, že by budoucí verze mohly sloužit například jako sanitky. Nicméně několik představitelů města Paříže tyto plány kritizovalo kvůli jejich údajnému škodlivému vlivu na životní prostředí​.

Pařížští politici jsou proti

Rada města Paříže vyjádřila zásadní nesouhlas s tímto projektem. Vedoucí oddělení dopravy na pařížské radnici a člen Strany zelených David Belliard řekl, že „celá Rada města Paříže – levice, ekologové a pravice – hlasovala proti létajícím taxíkům.“

Podle Belliarda jsou létající taxíky „neužitečné, neekologické a velmi drahé. Zajímají jen ty nejbohatší lidi.“ Sazbu 135 eur (cca 3400 Kč) za cestu dlouhou 35 kilometrů označil za „pobuřující“. Tím přilil další olej do napětí kolem schválení projektu, který se setkává s kontroverzemi nejen kvůli technologickým a ekologickým otázkám, ale i kvůli politickým faktorům.

Městští úředníci vystupují proti elektrickým létajícím taxíkům také kvůli obavám, že jejich provoz způsobí zvýšený hluk a naruší vizuální prostředí města. Zdůrazňují též možná rizika spojená s bezpečností jak pro pasažéry létajících taxíků, tak pro obyvatele Paříže.

Projekt létajících taxíků se tak setkává s významnou opozicí nejen ze strany ekologů, ale také politiků a místních zastupitelů. Kritici poukazují na jeho ekologické dopady a omezenou užitečnost pro širokou veřejnost, přičemž ho považují za výhodný pouze pro malou skupinu bohatých lidí​.