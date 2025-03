V pátek brzy ráno nastane zatmění Měsíce. V Česku ale bohužel uvidíme jen začátek

V noci ze 13. na 14. března 2025 se Slunce, Země a Měsíc ocitnou v jedné přímce a nastane úplné zatmění Měsíce. Při tomto nebeském úkazu prochází Měsíc zemským stínem, což vytváří jedinečnou příležitost k pozorování interakce slunečního světla se zemskou atmosférou. V Česku toho ale bohužel moc neuvidíme.

Měsíc na chvíli zcela zmizí v temnotě, aby se vzápětí zbarvil do tajemného červeného odstínu. Tento efekt, známý jako „krvavý Měsíc“, je způsoben lomem slunečního světla v atmosféře Země. Měsíc nejprve vstupuje do polostínu (penumbry), pak do plného stínu (umbry), přičemž úplně prvním příznakem zatmění bude jemné zeslabení jeho svitu. Přestože jde o běžný jev, který se odehrává několikrát do roka, tentokrát se na něj můžeme těšit ve výrazné podobě.

Úplné zatmění Měsíce 14. března 2025

Celé zatmění bude trvat (včetně polostínové a částečné fáze) několik hodin, přičemž fáze úplného zatmění potrvá přibližně 65 minut. Nejlepší podmínky k pozorování budou mít obyvatelé Severní a Jižní Ameriky, zatímco v Evropě a Africe bude viditelná pouze část úkazu. Ideální podmínky budou v oblasti Tichého oceánu, kde Měsíc zůstane po celou dobu zatmění vysoko na obloze.

Co uvidíme v Česku?

I my v Česku budeme mít možnost si zatmění užít. Uvidíme ale pouze počáteční fázi, a to jen velmi nízko nad západním obzorem, protože Měsíc zapadne dřív, než zatmění dosáhne úplné fáze. Pokud se ale ráno 14. března podíváte na oblohu krátce před šestou hodinou, budete moci spatřit, jak se Měsíc noří do zemského stínu. V západní Evropě (např. Španělsko a Velká Británie) bude možné pozorovat víc.

Průběh zatmění Měsíce: Začátek polostínového zatmění: 04:57 SEČ (nepostřehnutelné pouhým okem)

Začátek částečného zatmění: 06:09 SEČ

Západ Měsíce v Praze: 06:23 SEČ (v této fázi bude asi 20 % Měsíce ve stínu)

Úplné zatmění nastává až po západu Měsíce v ČR

Pro sledování tohoto nebeského divadla není třeba žádné speciální vybavení. Nejlepší podmínky pro pozorování budou na místech s minimálním světelným znečištěním. Úkaz lze pozorovat pouhým okem, nicméně použití dalekohledu nebo fotoaparátu může nabídnout zajímavější detaily. Pokud budete chtít zaznamenat krásu krvavého Měsíce, doporučujeme použít stativ a nastavit delší expozici. Viditelnost úkazu na konkrétním místě si můžete vygenerovat na interaktivní mapě.

Mapa zatmění Měsíce

Zatmění Slunce a Měsíce

Kromě zatmění Měsíce se na obloze můžete pokochat i dalšími krásami. V západní části oblohy bude možné spatřit planety Jupiter a Mars. Během zatmění se také zlepší viditelnost hvězd a souhvězdí Lva a Panny, protože Měsíc nebude tolik zářit. Zatmění tak poskytne skvělou příležitost nejen pro pozorování Měsíce, ale i pro širší průzkum hvězdné oblohy.

Pokud vám zatmění Měsíce uteče, nezoufejte! Už v sobotu 29. března 2025 nás čeká částečné zatmění Slunce, které bude pozorovatelné z celého Česka. A 7. září 2025 se můžeme těšit na další úplné zatmění Měsíce, tentokrát dobře viditelné i z Česka. Takže si v kalendáři udělejte poznámky a připravte se na další nebeská divadla!