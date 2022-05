V pátek se k Zemi přiblíží bezmála dvoukilometrový asteroid. Proletí kolem rychlostí 76 000 km/h

Podle Centra pro studium blízkozemních objektů (CNEOS) při NASA se v pátek 27. května k Zemi přiblíží obrovský asteroid označovaný jako 7335 (1989 JA), informuje web Live Science. Není však žádný důvod k obavám – naši planetu mine ve vzdálenosti 4 milionů kilometrů a bude tak zhruba desetkrát dál, než ji obíhá Měsíc.

Těleso s průměrem přibližně 1,8 kilometrů patří ve své kategorii k těm největším a s ohledem na relativní blízkost je klasifikováno jako „potenciálně nebezpečné“. To znamená, že by mohlo na naší planetě způsobit obrovské škody, pokud by se jeho dráha změnila a narazilo by do Země.

Rychlý obr

Podle NASA je 7335 (1989 JA) největším asteroidem, který se letos přiblíží k Zemi. Vědci odhadují, že se pohybuje rychlostí přibližně 76 000 km/h, tedy dvacetkrát rychleji než letící kulka. Další těsný průlet se uskuteční až 23. června 2055, kdy však proletí dále než při aktuálním průletu – jeho vzdálenost bude odpovídat přibližně sedmdesátinásobku vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.

Tento asteroid je jedním z více než 29 tisíc takzvaných blízkozemních objektů (NEO), které NASA sleduje. Tímto termínem jsou označovány všechny astronomické objekty, jež se mohou vyskytnout ve vzdálenosti menší než 48 milionů km od oběžné dráhy Země.

Většina z blízkozemních objektů je extrémně malá - 7335 (1989 JA) patří mezi jedno procento největších. Byl objeven 1. května 1989 americkou astronomkou Eleanor Helin na americké observatoři Palomar v kalifornském San Diegu. Obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 0,9 až 2,6 astronomických jednotek jednou za 2 roky a 4 měsíce (861 dní).

Kulečník s blízkozemními objekty

Kamenný asteroid spadá do třídy nazývané Apollo – tak jsou označovány objekty, které obíhají kolem Slunce a pravidelně křižují dráhu Země. Astronomové v současnosti znají přibližně patnáct tisíc vesmírných objektů tohoto typu.

NASA pozorně sleduje blízkozemní objekty, jako je tento, a nedávno zahájila misi, jejímž cílem je ověřit, zda by potenciálně nebezpečné asteroidy mohly být v budoucnosti vychýleny z kolizního kurzu se Zemí.

V listopadu 2021 vypustila sondu nazvanou Double Asteroid Redirection Test (DART), která se na podzim letošního roku srazí se 160 metrů širokým asteroidem Dimorphos. Srážka asteroid nezničí, ale může mírně změnit trajektorii jeho oběžné dráhy. V dubnu představil své plány na podobnou planetární obranu také Čínský národní úřad pro vesmír (CNSA).