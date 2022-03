V podivné čočkové galaxii Kolo od vozu vybuchla nová supernova

Foto: ESO/Inserra et al., Amram et al.

Galaxie jsou obvykle spirální, eliptické nebo trpasličí. Pak jsou ale také takové, na nichž je na první pohled vidět, že jsou naprosto výjimečné. Právě to sedí na galaxii se zvláštním jménem „Kolo od vozu“ (anglicky „Cartwheel“), které dost přesně vystihuje, jak tato galaxie vypadá.

Jde o čočkovu galaxii v souhvězdí Sochaře, která je od nás vzdálená asi 500 milionů světelných let. Původně to byla nejspíš vcelku obyčejná spirální galaxie, která se srazila s menší galaxií, asi před několika až několika sty miliony let. Srážky galaxií sice nejsou tak dramatické jako třeba srážky automobilů nebo neutronových hvězd, ale mohou se projevit na ohromné rozloze vesmíru.

V tomto případě mohutná rázová vlny srážky vytvarovala „Kolo od vozu“ s jeho nápadným a velmi elegantním vnějším prstencem, o průměru asi 150 tisíc světelných let. V tomto prstenci přitom došlo a stále dochází k intenzivní tvorbě nových hvězd. Některé z nich jsou masivní, žijí jen krátce a svůj život mohou zakončit velkolepou vesmírnou explozí.

Nový a velmi jasný objekt

Když astronomové v prosinci 2021 pořídili snímek Kola od vozu teleskopem Evropské jižní observatoře New Technology Telescope (NTT) v Chile, tak najednou zjistili, že se v zmíněném prstenci této galaxie náhle objevil nový a velmi jasný objekt.

Jde o supernovu typu II, tedy explozi zhroucené masivní hvězdy, která rychle spálila své hvězdné palivo. Monumentální exploze dostala označení SN2021afdx. Muselo k tomu dojít zcela nedávno.

Badatelé prozkoumali starší snímky galaxie Kolo od vozu, které pořídilo zařízení Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) soustavy teleskopů Very Large Telescope (VLT), rovněž v Chile, v srpnu 2014. Po budoucí supernově na nich není ani stopy.

Jak připomínají odborníci Evropské jižní observatoře, exploze supernov mohou dočasně přesvítit celou galaxii, ve které se odpálily. Zároveň vyvrhnou do okolního vesmíru velké množství materiálu, včetně řady těžších chemických prvků, které vznikají uvnitř masivní hvězdy před samotnou explozí. Právě to je důvod, proč se říká, že jsme stvořeni z prachu hvězd. Podstatná část materiálu, který tvoří naše těla, opravdu vznikla ve výhni dávných supernov.