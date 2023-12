V Polsku konečně zprovoznili raketový systém Aegis Ashore. Trvalo to 14 let

Foto: Department of Defense/: Lt. Amy Forsythe

V těchto dnech se konečně podařilo dotáhnout ke konci významný obranný projekt amerického námořnictva na území Polska. Po neuvěřitelných 14 letech konstrukčních zdržení a mnoha dalších problémů byl uveden do provozu systém protiraketové obrany Aegis Ashore.

Jeho stavba u Redzikowa v severním Polsku byla zahájena v roce 2009. Původním záměrem bylo, že pomůže bránit státy NATO před údery malým počtem balistických raket od nějakého „rogue“ aktéra, jako je třeba Írán nebo Severní Korea. Od té doby se ale bezpečnostní situace v Evropě dramaticky změnila a Polsko se ocitlo prakticky na frontové linii konfrontace.

Jak uvedl kontradmirál námořnictva Douglas Williams z vedení americké protiraketové obrany MDA, US Navy 15. prosince (2023) formálně začlenilo Aegis Ashore Poland do svých řad. Stavba ale ještě pokračuje až do května 2024. Námořnictvo pak v červenci 2024 předá velení tohoto systému Aegis Ashore NATO.

Aegis Ashore Poland je druhým zařízením svého druhu, které USA vybudovaly v Evropě. První z těchto systémů vyrostl v Rumunsku a byl zprovozněn v roce 2016. Oba systémy, stejně jako testovací Aegis Ashore na Havajských ostrovech mají stejnou základní konfiguraci.

Upravená část torpédoborce,

Tvoří je prvky převzaté z designu systému Aegis Flight IIA pro raketové torpédoborce třídy Arleigh Burke. Aegis Ashore je vlastně upravená část torpédoborce, instalovaná na souši. Zahrnuje konstrukci, která obsahuje Aegis Combat System a radar AN/SPY-1. Kousek vedle se nachází námořní systém pro odpalování raket Mk 41 Vertical Launch System (VLS) ve verzi pro souš.

Oba evropské systémy Aegis Ashore mají jako primární interceptory k dispozici střely země-vzduch Standard Missile 3 (SM-3). Jsou navržené k obraně před balistickými střelami, včetně mezikontinentálních balistických střel ICBM. Cíle likvidují nárazem, během střední fáze letu, kdy se nacházejí vysoko nad zemským povrchem.

Systém pro odpalování raket Mk 41 VLS má modulární strukturu a může využívat i další typy obranných raket. Jednou z možností je raketa SM-6, která je vyvíjená v řadě variant. Je to v podstatě jediný interceptor, s nímž se mohou americké jednotky v současné době bránit proti hypersonickým hrozbám.