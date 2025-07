V Polsku se objevila cholera a nikdo neví, odkud se vzala. Úřady hledají zdroj nákazy

V Polsku se po šesti letech znovu objevila cholera; tedy přesněji řečeno, byla potvrzena přítomnost bakterie, která ji může způsobit. U starší pacientky ze Stargardu, která byla hospitalizována s těžkým průjmem a dehydratací, prokázaly dvě nezávislé laboratoře nákazu bakterií Vibrio cholerae, tedy původce cholery, což v zemi vzbudilo nebývalý rozruch. Stav pacientky je stabilizovaný a není v ohrožení života.

Celou situaci činí výjimečnou skutečnost, že nakažená seniorka v poslední době nikam necestovala. V Evropě jsou přitom obvyklejší právě importované případy, jako byl ten poslední z roku 2019, kdy se jednalo o námořníka z Indie.

Odkud se cholera vzala?

Nyní epidemiologové stojí před nelehkým úkolem: vypátrat zdroj nákazy, který se musí nacházet přímo v Polsku. To z celé události dělá tak trochu detektivní příběh. Spekuluje se o tom, že by zdrojem mohly být nedostatečně tepelně upravené mořské plody nebo korýši. Důkladné testy zcela vyloučily možnost, že by zdrojem mohla být voda z místní vodovodní sítě.



Bakterie Vibrio cholerae

Diagnostika cholery dnes už není tak složitá – stačí cílený rozbor stolice a specifické PCR testy na původce nemoci. Klíčové však bude zjištění, zda se jedná o kmen produkující nebezpečný toxin, který je zodpovědný za těžký průběh.

Cholera je akutní střevní onemocnění způsobené bakteriemi, které do těla vnikají hlavně přes kontaminovanou vodu nebo potraviny – odborně mluvíme o „fekálně-orální cestě“. Po inkubační době trvající dva až pět dní přicházejí typické příznaky: náhlé, vodnaté průjmy, zvracení a prudké dehydratace. V extrémních případech může pacient za jediný den přijít o deset i více litrů tekutin.

Samotná bakterie Vibrio cholerae není vždy přímou hrozbou. Problém nastává, v okamžiku, kdy její kmeny produkují takzvaný choleratoxin. Tento jed působí na buňky tenkého střeva a donutí je vylučovat obrovské množství vody a solí. Právě přítomnost tohoto toxinu se nyní zkoumá.

Čeká se na výsledky

Rozvoj moderních diagnostických technik paradoxně znamená, že zachytíme i „neškodné“ kmeny Vibrio cholerae, které toxiny neprodukují a mohou způsobit jen mírnější či dokonce asymptomatický průběh. Podle infektologů bez léčby umírá zhruba každý druhý nakažený, ale pokud lékaři včas podají rehydratační roztoky a antibiotika, pak smrtnost padá hluboko pod 1 %.

Úřady zareagovaly příkladně a bez otálení. Do karantény bylo umístěno 26 osob z řad zdravotnického personálu a rodiny pacientky, dalších 85 lidí je pod zvýšeným epidemiologickým dohledem. O tom, že téma ve společnosti rezonuje, svědčí i fakt, že slovo „cholera“ si na polském internetu vyhledalo během 24 hodin přes sto tisíc lidí. Strach z nemoci, kterou známe spíše z historie, je zkrátka stále živý.

Nyní se tedy čeká na klíčový výsledek testů. Pokud se ukáže, že kmen bakterie u pacientky neprodukuje nebezpečný toxin, karanténa pro ostatní osoby skončí a situace se uklidní. Jestliže se naopak přítomnost toxinu potvrdí, pak byla veškerá zavedená opatření naprosto na místě. Odborníci jsou mírně optimističtí, jelikož od hospitalizace pacientky uplynulo několik dní a zatím se neobjevily žádné další případy.

Historie cholery plyne jako poučný příběh dějin medicíny a hygieny: z Indie, odkud se choroba rozšířila v několika vlnách po celé Eurasii, až po epidemie v 19. století, které vedly k zásadnímu zlepšení kanalizace a zásobování pitnou vodou. Dnes je největším rizikem šíření cholery právě cestování do míst, kde pokulhávají sanitární standardy – což, ruku na srdce, Česká republika ani Polsko už dávno nejsou.