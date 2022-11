V poušti už kopou základy pro 170 km dlouhý skleněný mrakodrap. Saúdové jdou přes mrtvoly. Doslova

Když jsme o The Line psali v červenci 2022, zakončili jsme větou „Dosud nebylo oznámeno žádné datum zahájení výstavby…“ Je listopad a Saudové překvapili, v poušti už se kope.

Záběry z dronu pořízené společností OT Sky ukazují, že středovýchodní země zahájila práce na megaměstě, 170 kilometrů dlouhém horizontálním mrakodrapu The Line. V poušti, kterou má v následujících desetiletích protnout projekt za 500 miliard dolarů, začaly bagry hloubit rovný příkop pro základy.

Lineární megaměsto je součástí širší vize Neom Smart City, jejímž cílem je přetavit sny o prosperujících městech v pouštích ve skutečnost. Připravují se i další obdobné projekty Oxagon a Trojena. Celý Neom by měl nabídnout 380 tisíc pracovních míst a přidat 48 bilionů dolarů k hrubému domácímu produktu země. The Line je první z projektů, na jehož realizaci už začal stát pracovat. Obyvatelé by se do první části struktury měli nastěhovat v roce 2024.

„The Line se vypořádává s výzvami, kterým lidstvo ve svém městském životě čelí, a otevírá obzory v alternativních způsobech života. Nemůžeme ignorovat krize v oblasti bydlení a životního prostředí, kterým čelí světové metropole,“ uvedl k projektu otec myšlenky, saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán a dodal, že jeho země je připravena na civilizační revoluci.

S realizací projektu Neom podle Middle East Monitor či Middle East Eye dlouhodobě nesouhlasí obyvatelé, které stát násilně vysídlil, aby uvolnil místo výstavbě. Počátkem října situace vyústila v soudní proces, v němž byli tři muži z kmene Huwaitat odsouzeni k smrti. Informovala o tom organizace pro lidská práva ALQST.