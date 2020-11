V Praze bude jezdit metro bez strojvedoucích. Autonomní soupravy mohou vyjet za šest let

Pražský dopravní podnik získal jasnější představu o tom, jak bude vypadat nákup prvních autonomních souprav metra bez strojvůdců. Firma plánuje nakoupit minimálně 69 souprav. Celkem by tak investovala téměř 25 miliard korun, částka by zahrnovala i náklady na doprovodný systém, který provoz těchto souprav umožní. Vyplývá to ze závěrů prvního kola předběžných konzultací s devíti předními technologickými společnostmi, které by se mohly na zakázce podílet.

Výsledky konzultací spolurozhodnou o tom, jakým způsobem podnik provede jeden ze svých nejdražších nákupů z posledních let.

První vozy bez strojvedoucího chce dopravní podnik nasadit na linku C, kde by nejprve jezdily paralelně s dnes běžnými soupravami, jež řídí strojvůdce. Po konzultacích má podnik konkrétnější představu o budoucích výdajích.

První svezení na lince C v roce 2027

„Pro plně automatizovanou linku C předpokládáme nákup minimálně 53, pro novou linku D 16 pětivozových plně průchozích bezobslužných vlakových souprav. Zhruba 16 miliard by stály vlakové soupravy a přibližně 8,5 miliardy stacionární část nového dopravního systému,“ říká mluvčí DPP Daniel Šabík.

První kolo diskuzí probíhalo od května do července, druhé by mělo začít do konce roku. Dosud se jich zúčastnilo devět společností: Alstom Transport, AŽD Praha, Bombardier Transportation, Hitachi Rail, Inekon Group, Siemens Mobility, Stadler Rail Management, Škoda Transportation a Thales.

„Za předpokladu vypsání veřejné zakázky nejpozději v roce 2022 by první plně automatické vlakové soupravy mohly na lince C jezdit už průběhu roku 2027, přičemž dodávka posledních vlakových souprav, a tím pádem dokončení přechodu na plně automatický provoz metra na lince C, připadá do úvahy v roce 2030,“ říká Šabík.

Déčko už rovnou bez strojvedoucích

Na chystané nové lince D se počítá pouze s autonomními soupravami, zatím se však tunely a stanice nestavějí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal dopravnímu podniku podepsat smlouvu s vítězem více než desetimiliardového tendru. Původně měla stavba „déčka“ odstartovat koncem letošního roku a skončit za sedm a půl roku.

Tržní konzultace odhalily nejnáročnější část zavádění autonomních souprav. „Tou bude souběžný provoz souprav se strojvedoucím a souprav bez něj. Za plného provozu to znamená převádět zabezpečovací systém z jednoho na druhý,“ míní jednatel a technický ředitel AŽD Praha Roman Juřík.

Společnost může dodat zabezpečovací systém souprav, kolejí či nástupištních stěn v hodnotě jednotek miliard. Budoucího tendru se zúčastní sama, případně v konsorciu, jedná proto mimo jiné se Škodou Transportation. Ta se odmítla ke své účasti v konzultacích vyjádřit.

Autonomní soupravy využívají čím dál více i zahraniční dopravní podniky. Například společnost Siemens Mobility, jež se rovněž účastní konzultací s pražským dopravním podnikem, uvedla letos v srpnu do provozu elektrické jednotky Inspiro v Sofii, už dříve též v Londýně, Vídni či v Rijádu.

Jednotky mohou dopravní podniky využívat v různé míře „samořiditelnosti“ i s ohledem na technickou připravenost tratí. Siemens uvádí, že díky eliminaci lidského faktoru je tento druh dopravy rychlejší a flexibilnější, například při nasazení dodatečných souprav ve špičkách.

„Počítačově řízené rozjíždění a brzdění vlakové soupravy umožňuje dosáhnout až patnáctiprocentní úspory energie. V Budapešti se díky lince bez lidské obsluhy podařilo zkrátit intervaly mezi jednotlivými vlaky ze 135 na 100 sekund,“ podotýká mluvčí Siemens Mobility Daniela Černá. Právě zkrácení intervalů se v rámci konzultací ukázalo jako jedna z největších výhod pro pasažéry, potvrzuje DPP.

Podnik do konce roku zahájí druhé kolo konzultací s možnými dodvateli. Pokud získá dostatek dat, připraví a vypíše jeden z nejvýznamnějších tendrů. Dodávky souprav a systémů pro linky C a D chce soutěžit dohromady, díky čemuž by měl dosáhnout na nižší ceny.