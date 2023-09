V Praze musel nouzově přistát Boeing 767. Po startu se mu začalo kouřit z motoru

Letounu Boeing 767 společnosti Delta Air Lines, který dnes po půl jedné odstartoval z Prahy k pravidelnému letu do New Yorku, selhal motor. Jen několik sekund od vzletu se u pravého motoru Pratt & Whitney PW4060 objevil záblesk a následně dým. Situaci zachytilo video s přímým přenosem dění na letišti Praha:

Piloti v této situaci samozřejmě nepokračovali dál, hned po startu se s natankovaným letounem, na jehož palubě bylo více než dvě stě lidí, vrátili zpět na pražské letiště. To kvůli nouzovému přistání na půl hodiny uzavřelo dráhu 06/24 a došlo k odklonu několika letadel na okolní letiště. Boeing 767, která Delta využila pro tento let, je už třicet let starý, poprvé vyletěl v červenci 1990.



Dráha letu na webu Flightradar