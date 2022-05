V případném konfliktu na Tchaj-wanu by byla klíčová hejna dronů

Jedním z nejvíce horkých míst dnešního světa je Tchaj-wan, na který si nepokrytě dělá zálusk Čína. Právě obrana Tchaj-wanu se stala námětem nedávných válečných her amerického letectva, které jejich odborníci uskutečnili s nezávislými organizacemi.

Z průběhu a výsledků těchto válečný her vyplynulo, že při případné obraně Tchaj-wanu před čínskou invazí by mohla sehrát zásadní roli hejna relativně levných a navzájem komunikací propojených dronů s vysokou mírou autonomie.

David Ochmanek z americké výzkumné instituce RAND Corporation je přesvědčený o reálné možnosti čínské invaze na Tchaj-wan, i když neúspěchy Ruska na Ukrajině i reakce svobodného světa určitě povedou k přehodnocení čínských plánů. Pokud k invazi dojde, budou mít USA podle Ochmaneka jen asi týden či 10 dní na to, aby invazi pomohly odvrátit anebo se smířily s výsledkem.

Co ukázaly simulace válečných her?

Čína v této části nashromáždila značné množství A2/AD (anti-access and area denial) kapacit, díky nimž se může pokoušet bránit akcím amerických ozbrojených sil na záchranu Tchaj-wanu, ať už přímo nebo psychologicky. Jde o různé balistické rakety a střely s plochou dráhou letu, zbraně proti satelitům, hustou síť protiletecké obrany a další prostředky.

Pro americké jednotky je přitom velmi důležité získat a udržet schopnost operovat ve vzduchu, i za těchto komplikovaných podmínek. Budou muset nalézat a likvidovat „gravitační centra“ případného útoku, jak na moři, tak i ve vzduchu.

Jak uvádí Ochmanek, podle simulací ze zmíněných válečných her, by za uvedené situaci mohla rozhodující roli sehrát autonomní hejna relativně malých a levných dronů, v nichž budou jednotlivé letouny sdílet data s ostatními. Drony by přitom mohly být vybavené různými prostředky, od senzorů, přes zařízení pro elektronický boj až po bojové hlavice.

Operace těchto hejn by zmátly radary protivníka a přiměly by ho plýtvat drahými protileteckými střelami na malé drony. Také by mohly hrát roli senzorových sítí nebo i ničit vybrané cíle. Podle Ochmaneka by taková hejna dronů byla nejlepším přítelem amerických pilotů na tchaj-wanském bojišti.

