V průmyslu elektromobilů se točí stále více peněz. Vznikla vlivná lobby

Průmysl elektrických automobilů v současnosti zažívá velký boom. Peníze do něj pumpují nejen samotní výrobci, ale i externí investoři. Plyne to z nové zprávy Axiosu.

Například automobilka General Motors již oznámila, že do roku 2025 hodlá do elektromobilů investovat 20 miliard dolarů a nakonec udělat z Cadillacu čistě elektrickou značku.

Agentura Reuters však považuje za pravděpodobné, že GM představí ještě ambicióznější harmonogram, s vyšší finanční částkou.

Nejen rychlejší vývoj...

Tento příliv peněz může ovšem nejen urychlit proces vývoje nových a lepších elektrických vozidel, ale také ovlivnit politické činitele.

The Verge v dané souvislosti upozorňuje, že 28 společností se již spojilo a vytvořilo lobbistickou skupinu, která nyní prosazuje národní politiky přátelské vůči elektromobilům.

To podle některých komentátorů naznačuje, že velké peníze směřující do tohoto segmentu by v konečném důsledku mohly způsobit dalekosáhlé změny i ve společnosti.