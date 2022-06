V Rakousku se objevil nový kmen kapavky zavlečený z Asie. Je silně rezistentní vůči antibiotikům

Evropští vědci nedávno objevili nový kmen kapavky, který je extrémně rezistentní vůči lékům. Bakterie byla zjištěna v dubnu u muže z Rakouska, který se jí pravděpodobně nakazil během své cesty do asijské Kambodže. Odborníci varují, že pokud by se tyto kmeny začaly masově šířit, „mohlo by se mnoho případů kapavky stát neléčitelnými“.

Původcem kapavky je mimořádně odolná gramnegativní bakterie Neisseria gonorrhoeae. Během desetiletí se naučila překonávat téměř všechna antibiotika, která proti ní byla nasazena. Aktuálně jsme se dostali do bodu, kdy se k léčbě této infekce doporučují pouze dva léky: ceftriaxon (prodávaný pod značkou Rocephin) a azitromycin (derivát erytromycinu).

Nezdolná kapavka

V roce 2018 objevili lékaři ve Velké Británii a na Novém Zélandu tři případy kapavky způsobené kmenem, jež byl rezistentní vůči oběma uvedeným lékům. Případy byly vysledovány v souvislosti s cestami do jihovýchodní Asie a nejméně v jednom případě se infekci nepodařilo dostupnou léčbou eliminovat.

Od té doby různé země průběžně hlásí kmeny rezistentní k azitromycinu, přičemž některé z nich (včetně USA) doporučily, aby se azitromycin jako lék vůbec nepoužíval. Postupem času se objevily známky zvyšující se rezistence vůči ceftriaxonu. V kazuistice, zveřejněné minulý měsíc v časopise Eurosurveillance, lékaři zřejmě objevili první kmen kapavky od roku 2018, vyznačující se rezistencí na oba léky.

Případ se týkal muže, který v dubnu 2022 navštívil urologické oddělení poté, co pociťoval bolesti při močení a výtok z močové trubice, což jsou běžné příznaky kapavky. Pět dní předtím měl při návštěvě Kambodže pohlavní styk se sexuální pracovnicí, aniž by použil kondom.

Rezistence vůči antibiotikům

Pacient byl léčen ceftriaxonem a azitromycinem, přičemž po dvou týdnech se zdálo, že příznaky ustoupily. Laboratorní testy však odhalily, že je nositelem kmene s určitou rezistencí na ceftriaxon a vysokou rezistencí na azitromycin, a po léčbě zůstal pozitivní. Dostal proto druhou dávku jiného antibiotika a o týden později byl test na životaschopné bakterie negativní.

Lékařům se nepodařilo spojit se sexuální pracovnicí, která mohla být také nakažená, ale mohli kmen blíže geneticky prozkoumat. Zjistili, že nový kmen je velmi podobný kmeni z roku 2018, což naznačuje, že oba pocházejí ze stejné asijské linie, ačkoli se nezdá, že by byly přímo příbuzné. Vypadá to však, že se oba kmeny naučily odolávat ceftriaxonu získáním stejné mutace.

Autoři zprávy upozorňují, že kapavka s rozsáhlou rezistencí vůči lékům představuje celosvětovou hrozbu pro veřejné zdraví. Tyto infekce mohou být zatím ojedinělé, ale pokud se tento nebo podobný kmen začne šířit, pak „by se mnoho případů kapavky mohlo stát neléčitelnými“.

Možná naděje na obzoru

Ačkoli mnoho lidí nakažených kapavkou nemusí pociťovat žádné příznaky, pokud se neléčí, může způsobit život ohrožující onemocnění a komplikace v těhotenství, včetně narození mrtvého dítěte či oslepnutí novorozence.

Jednou z pozitivních zpráv je, že tento kmen je citlivý na experimentální antibiotika lefamulin a zoliflodacin, která se nyní testují v závěrečné fázi klinických studií. Vědci rovněž pracují na vakcínách proti kapavce, nicméně bude zapotřebí další výzkum, aby se tato nemoc nestala neléčitelnou noční můrou.

„Nezbytně nutné je zlepšení prevence (včetně používání kondomů), včasná a přesná diagnostika a účinná, cenově dostupná a přístupná léčba (ideálně včetně testu po vyléčení a léčby kontaktů) kapavky,“ napsali autoři. „Nejvyšší význam má zvýšená pozornost na antimikrobiální rezistenci, ideálně včetně testu vyléčení a celogenomového sekvenování, na národní i mezinárodní úrovni, zejména v Asii, kde se zřejmě objevilo více kmenů rezistentních vůči ceftriaxonu.“