V Rovníkové Guineji hasí historicky první ohnisko marburského viru. Zatím zemřelo devět lidí

V Rovníkové Guineji byl v pondělí 13. února potvrzen historicky první výskyt nákazy marburským virem. Předběžné testy, provedené po úmrtí nejméně devíti lidí v západní provincii Kie-Ntem, prokázaly, že za případy krvácivé horečky stojí virus Marburg, informuje Světová zdravotnická organizace na svém webu.

Zdravotnické orgány Rovníkové Guineje odeslaly vzorky do referenční laboratoře Institut Pasteur v Senegalu, aby určily příčinu onemocnění po upozornění zdravotnických pracovníků ze 7. února. Z osmi vzorků testovaných v Institutu Pasteur se jeden ukázal jako pozitivní na virus Marburg. Dosud bylo hlášeno devět úmrtí a 16 podezřelých případů s příznaky zahrnujícími horečku, únavu a krvavé zvracení a průjmy.

Poplach v Africe

Aktuálně probíhá další vyšetřování – v postižených okresech byly rozmístěny předsunuté týmy, které mají za úkol vytrasovat kontakty, izolovat osoby s příznaky nemoci a poskytnout jim lékařskou péči. Světová zdravotnická organizace vyslala na místo své odborníky na mimořádné epidemiologické situace.

WHO rovněž zprostředkovává dodávku laboratorních stanů pro testování vzorků a soupravy ochranných prostředků pro 500 zdravotnických pracovníků. „Díky rychlému a rozhodnému postupu orgánů Rovníkové Guiney, se může reakce na mimořádnou událost rychle rozjet na plné obrátky, abychom zachránili životy a virus co nejdříve zastavili,“ uvedl regionální ředitel WHO pro Afriku Matshidiso Moeti.

Veškerá dosavadní úmrtí byla předběžně spojena s pohřebním obřadem, který proběhl v okrese Nsok Nsomo. Malá středoafrická země minulý týden uvalila karanténu na více než 200 osob a omezila pohyb v provincii Kie-Ntem. Kvůli obavám z nákazy omezil pohyb přes hranice také sousední Kamerun.

Virus Marburg

Marburský virus patří do rodiny filovirů, stejně jako virus ebola. Byl pojmenován podle německého města Marburg, kde byl poprvé identifikován v roce 1967. Způsobuje závažné hemoragické (krvácivé) horečky, onemocnění je charakterizované horečkou, bolestmi hlavy, bolestmi svalů a zvracením. Může se objevit také krvácení z nosu, dásní, močové trubice a konečníku, což může vést až k selhání orgánů a smrti.

Onemocnění způsobené virem Marburg začíná náhle, vysokou horečkou, silnou bolestí hlavy a těžkou malátností. U mnoha pacientů se do sedmi dnů rozvinou závažné krvácivé příznaky. Virus se na člověka přenáší z kaloňů a mezi lidmi se šíří přímým kontaktem s tělesnými tekutinami infikovaných osob, povrchy a materiály. Úmrtnost dosahuje až 88 %.

Pro léčbu není oficiálně schválena žádná vakcína ani antivirotikum. Podpůrná péče spočívá především v rehydrataci perorálními nebo intravenózními tekutinami a tlumení příznaků. V současné době probíhá vyhodnocování dalších potenciálních léčebných postupů, včetně krevních produktů, imunoterapie a farmakoterapie, a testují se i vakcíny.