V Saúdské Arábii staví největší mrakodrap Mukaab. Bude 20× větší než Empire State Building

Projekt také klade důraz na udržitelnost a zlepšení místní infrastruktury. V rámci snahy o minimalizaci dopravní zátěže je v plánu výstavba dočasného mostu, který spojí staveniště a výrazně sníží počet nákladních vozidel, která by jinak musela využívat veřejné komunikace. Tento most by měl eliminovat 800 000 jízd realizovaných jen při odvozu zeminy, čímž přispěje ke zlepšení dopravní situace v okolí stavby. | Zdroj: Public Investment Fund