V Singapuru se poprvé začne prodávat maso vypěstované v laboratoři

Foto: Eat Just

Americká společnost Eat Just oznámila, že získala povolení potřebná k tomu, aby mohla v Singapuru začít prodávat své umělé kuřecí maso. To bude nabízeno v dosud neidentifikované restauraci.

Na rozdíl od masa rostlinného původu se produkty Eat Just pěstují z buněk uvnitř masivních bioreaktorů, kde jsou kombinovány s dalšími přísadami.

To mj. znamená, že technicky vzato nejsou vegetariánské. Buňky nicméně byly získány pomocí biopsie ze živých zvířat – nikoliv z poražených.

Jaká bude cena?

Netřeba asi dodávat, že jídla z tohoto masa budou zpočátku mnohem dražší než jídla z normálního kuřecího masa. Eat Just nicméně doufá, že jednoho dne by tomu mohlo být přesně naopak.

„Začneme s jednou restaurací a poté to rozšíříme na 5, 10, 15… a nakonec na maloobchod,“ konstatoval sebevědomě CEO firmy Josh Tetrick.

Tetrick rovněž tvrdí, že pěstování masa v bioreaktorech by mohlo omezit nadužívání antibiotik nebo hormonů. „Mojí nadějí je, že v příštích několika letech to povede ke světu, v němž většina masa nebude vyžadovat zabití jediného zvířete ani porážku jediného stromu,“ uvedl v rozhovoru pro The Guardian.