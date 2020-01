V sobotu naši planetu „těsně“ mine třicetimetrový asteroid – proletí kolem rychlostí 21 816 km/h

V sobotu 4. ledna se k naší planetě přiblíží asteroid, který Centrum pro objekty blízké Zemi (CNEOS) při NASA eviduje pod označením 2019 YB4. Jedná se o balvan o průměru 12 až 27 metrů, který by v případě srážky s naší planetou způsobil velkou explozi. O astronomické události informuje web Interesting Engineering.

Pro lepší představu a srovnání můžeme připomenout explozi Čeljabinského meteoru z roku 2013. Tu způsobil objekt, jehož rozměry byly odhadnuty na 15 až 17 metrů, přesto těleso explodovalo silou odpovídající 30 až 500 kilotun TNT a rázová vlna vyrazila okna tisíců budov do vzdálenosti až 100 km.

Co můžeme čekat od 2019 YB4?

Objekt, který se nyní pohybuje rychlostí 21 816 kilometrů za hodinu, patří do skupiny asteroidů Apollo a vyznačuje se protáhlou eliptickou oběžnou dráhou, která dvakrát protíná trajektorii Země. Tentokrát se tak stane v sobotu 4. ledna v 11:33 našeho času.

V případě, že by se takový asteroid dostal do zemské atmosféry, mohl by vyvolat explozi, odpovídající třiceti atomovým bombám. Ke kontaktu s povrchem by však s ohledem na jeho velikost a rychlost nedošlo – většina destrukce by se odehrála v atmosféře, nicméně i tak by mohla zásadně ovlivnit život na Zemi.

CNEOS uvádí, že se 2019 YB4 přiblíží na vzdálenost 0,00839 astronomických jednotek, tedy 1 255 127 kilometrů, což je stále zhruba třikrát více než je vzdálenost Měsíce. Podle předpokladů by tedy – přinejmenším tentokrát – mělo vše proběhnout bez ohrožení naší planety. Vzhledem ke vzdálenosti a velikosti 2019 YB4 pochopitelně nebude viditelný pouhým okem.

Nebezpeční vesmírní sousedé

Kolem Země prolétají podobné objekty relativně často – leckdy i bez povšimnutí. Například před šesti měsíci ji minul objekt označovaný jako 2008 KV2 o průměru 150 až 320 metrů. V nejbližším bodě byl vzdálen necelých sedm milionů kilometrů a rychlost jeho pohybu byla 41 000 km/h. S ohledem ne jeho oběžnou dráhu byl astronomy klasifikován jako potenciálně nebezpečný asteroid.

V květnu 2014 minul naši planetu malý asteroid 2014 HL129 o velikosti autobusu, který se přiblížil na vzdálenost pouhých 299 tisíc kilometrů – byl tedy blíže než Měsíc. V případě srážky se Zemí by však s největší pravděpodobností s ohledem na malé rozměry shořel v atmosféře.