V sobotu večer proletí kolem Země 70metrový asteroid. Bude k naší planetě blíž než Měsíc

V sobotu 25. března proletí kolem naší planety asteroid 2023 DZ2. Těleso velké asi sedmdesát metrů bude v nejbližším bodě zhruba v polovině vzdálenosti Země-Měsíc. Předpokládá se, že k nejtěsnějšímu přiblížení dojde kolem 19:51 UTC (20:51 středoevropského času). Přesný čas a další podrobnosti mohou být aktualizovány s ohledem na probíhající pozorování, informuje web EarthSky.

2023 DZ2 je klasifikován jako blízkozemní objekt skupiny Apollo. Jedná se tedy o asteroid, který má oběžnou dráhu podobnou orbitě Země a může se tak k ní dostat velmi blízko. Objevili ho 27. února letošního roku astronomové Ovidiu Vaduvescu, Freya Barwell a Kiran Jhass pomocí dalekohledu Isaac Newton Telescope na observatoři Roque de los Muchachos Observatory na La Palma na Kanárských ostrovech.

Asteroid 2023 DZ2

Dle dosavadních zjištění proletí ve vzdálenosti 174 645 ± 66 kilometrů od naší planety a měl by být viditelný i amatérskými středními dalekohledy a dalekohledy vybavenými obrazovým snímačem. Od 20. do 24. března 2023 se bude (při pohledu ze Země) pohybovat v souhvězdí Raka. 25. března kolem 18:20 zjasní na zdánlivou hvězdnou velikost 9,9, nicméně ani v tu chvíli nebude pozorovatelný pouhým okem.

Asteroid se pohybuje po excentrické oběžné dráze a během jednoho oběhu, trvajícího 3,16 let, je v nejbližším bodě vzdálen od Slunce 0,5 až 0,8 astronomických jednotek (cca 75 až 120 milionů kilometrů). Naopak v nejvzdálenějším bodě je od Slunce třikrát dál než Země – dostává se do vzdálenosti až 3,32 astronomických jednotek (cca 497 milionů kilometrů).

Gravitační pole naší planety ovlivní dráhu asteroidu tak, že se jeho oběžná doba zkrátí na 3,007 let. 4. dubna 2023 pak dosáhne perihelia, tedy největšího přiblížení ke Slunci. Původní pozorování naznačovala, že existuje velmi malé riziko (s pravděpodobností 1:430), že by mohl 27. března 2026 narazit do Země, nicméně další měření tento předpoklad vyvrátila.

Příležitost pro vědecké bádání

Objekt se vůči Zemi pohybuje rychlostí 28 008 km/h, tj. 7,78 km/sekundu. Ačkoli to může zní jako obrovská rychlost – přinejmenším vzhledem k tomu, co známe ze Země – ve srovnání s jinými asteroidy, které astronomové zkoumají, se jedná o relativně pomalý objekt.

K blízkému setkání s takto velkým asteroidem nedochází příliš často, takže astronomové jsou pochopitelně v nejvyšší pohotovosti. „Zatímco blízká přiblížení jsou pravidelným jevem, k těsnému průletu asteroidu této velikosti (140-310 stop) dochází jen zhruba jednou za deset let, což představuje jedinečnou příležitost pro vědecké bádání.“ uvedla na sociální síti Twitter NASA.

Pohyb asteroidu 2023 DZ2 můžete sledovat v reálném čase prostřednictvím webové stránky NASA Eyes on Asteroids – výkonného 3D vizualizačního nástroje, který sleduje všechny známé asteroidy v naší sluneční soustavě.