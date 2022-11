V Tanzanii havarovalo dopravní letadlo. Při přistání skončilo ve Viktoriině jezeře, zemřelo 19 lidí

V neděli 6. listopadu 2022 havarovalo v blízkosti letiště Bukoba Airport (BKZ, HTBU) letadlo tanzanských aerolinek Precision Air. Dle dostupných informací má událost tragickou bilanci – ze 43 osob na palubě (39 cestujících a 4 členové posádky) jich devatenáct zemřelo.

Dle webu The Aviation Herald, specializujícího se na sledování mimořádných událostí v letectví, se jednalo o 12 let staré letadlo ATR-42-500 s registrací 5H-PWF. Stroj, poháněný dvěma turbovrtulovými motory Pratt & Whitney Canada PW127, zajišťoval vnitrostátní let číslo 494 (PW494) z mezinárodního letiště Julius Nyerere International Airport v největším tanzanském městě Dar es Salaam do Bukoby na severozápadě země.

Letadlo skončilo v jezeře

Let 494 odstartoval z Dar es Salaamu kolem šesté hodiny ranní místního času a po mezipřistání v Mwanze měl podle plánu přistát v Bukobě. V 8:53 místního času zahájila posádka první přiblížení k dráze 13. Letiště má jedinou dráhu (13/31) s asfaltovým povrchem dlouhou 1385 metrů.

Dle několika zdrojů panovalo v oblasti v okamžiku přistání nepříznivé počasí a špatná viditelnost. Letoun dle jedné z verzí sice přistál, nicméně následně přejel konec dráhy a pokračoval dál. Zastavil se až ve vodách Viktoriina jezera, přibližně sto metrů za koncem dráhy.

Příď letadla směřovala od břehu a stroj byl potopen zhruba z 80 % - nad hladinou byla vidět pouze ocasní část. K havarovanému stroji vyrazili místní rybáři a záchranářské týmy, které postupně vyprostily všechny osoby, jež byly na palubě. 26 jich převezli do nemocnice, sedmnácti pasažérům již bohužel nebylo pomoci. K nim je pak nutné připočíst další dva, jejichž smrt byla konstatována v nemocnici.

Celková bilance tak čítá 19 osob - 17 cestujících a dva členy posádky. Při havárii zahynuli oba piloti, Wikipedie uvádí, že „Podle hlavního správce tanzanského regionu Kagera Alberta Chalamily byli záchranáři ve spojení s piloty v kokpitu a snažili se letadlo pomocí lan a jeřábů vytáhnout blíže ke břehu Viktoriina jezera.“ Piloti se však utopili dříve, než se k nim záchranáři dostali.

Svědectví cestujících

Letecká společnost Precision Air v 10:40 místního času potvrdila, že na letišti Bukoba došlo k nehodě jejího letadla, nicméně jeho konec ve Viktoriině jezeře označila jako nouzové přistání. Místní policie pak jako nepravděpodobnější příčinu uvedla špatné počasí.

Přeživší uvedli, že se letadlo blížilo k Bukobě za silného deště a při přiblížení se dostalo do turbulencí. Posádka přiblížení přerušila a zahájila stoupání. Poté měla cestujícím oznámit, že se pokusí o další přistání, a pokud se to opět nepodaří, budou se muset vrátit do Dar es Salaamu.

Cestující pak popisují, že letadlo bylo opět na finálním přiblížení, když se náhle ocitli ve vodě a kabina se rychle plnila vodou. Jedna z letušek otevřela nouzový východ v zadní části, kudy se jim podařilo dostat z letadla ven a po nějaké době je vyzvedli místní rybáři na člunech.

Nehoda se stala druhou nejsmrtelnější leteckou nehodou v Tanzanii. Dosud nejvíc obětí přinesla havárie letadla Douglas DC-3 do hory Kilimandžáro 18. května 1955, při níž zahynulo 20 lidí. Nešťastnou událostí se nyní budou zabývat vyšetřovatelé leteckých nehod, kteří by měli objasnit její příčiny a případně navrhnout opatření, aby se nic podobného neopakovalo.