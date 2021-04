V USA mají i po 60 letech radioaktivní med. Ten evropský ale na mnoha místech září také

Ačkoliv Spojené státy ukončily atmosférické jaderné testy už v 60. letech minulého století (v podzemních pokračovaly až do 90. let), dodnes mají radioaktivní med.

Vyplývá to alespoň z článku v časopisu Nature, ve kterém trojice geologů a přírodovědců z univerzity William & Mary a Marylandské univerzity zkoumala pyl a včelí med na východním pobřeží USA.

Výzkumníci v něm objevili stopy izotopu ¹³⁷Cs, který je poznávacím znakem člověkem způsobené radioaktivity zejména v souvislosti s povrchovými jadernými testy v polovině minulého století.

Kráter po mělkém podzemním testu Sedan 6. července 1962 (ekv. 104 kt TNT), který měl ověřit možnosti jaderných výbuchů pro civilní účely (těžba, terénní úpravy, stavebnictví aj.)

Studie nezvolila východ USA náhodou, pro tamní oblast totiž měli autoři dostatek dat a paradoxně právě zde docházelo k nejsilnějšímu radioaktivnímu spadu, byť byly jaderné střelnice na jihozápadě tisíce kilometrů daleko.

Cesium je pro rostliny chutný zákusek

Jak je to možné? Za vše může převládající západní proudění na severní polokouli a také mnohem větší úhrn srážek poblíž Atlantiku a na Apalačském pohoří. Stručně řečeno, americká armáda sice odpálila jadernou nálož kdesi v polopoušti Nového Mexika, nicméně radioaktivní prach odnesly větry vysoko do stratosféry, aby společně s dešťovými srážkami vypadával od Floridy až po kanadské atlantské pobřeží.



Jaderné střelnice se sice nacházely na západě USA, dešťové srážky s radioaktivním prachem kvůli západnímu proudění vypadávaly na východě

No dobrá, ale proč se cesium dostává i po šedesáti letech do medu? Protože má podobné vlastnosti jako draslík, který je jednou z klíčových živin rostlin. Flóře na východním pobřeží USA radioaktivní izotopy jednoduše zachutnaly, vytáhla si je z půdy, metabolismem rostlin se dostaly až do pylu, no a o zbytek se už postaraly včely, které si jej odnesly do svých úlů.

Med je radioaktivní i v Evropě

Mimochodem, USA v tomto nejsou žádný unikát, vědci totiž v minulosti našli ¹³⁷Cs a další radioaktivní prvky i v evropském medu. V Evropě sice díky hustému zalidnění žádnou jadernou střelnici nemáme, o radioaktivní pyl a med (1, 2, 3) se nám ale na starém kontinentu postarala havárie v Černobylu.

Ničeho se ale nebojte, koncentrace medových izotopů v Evropě i v USA je totiž dostatečně nízká, med je bezpečný a z hlediska vědy se tak spíše jedná o zajímavou metodu detekce šíření radioaktivního materiálu atmosférickou cestou.

V Evropě ostatně nemáme kvůli Černobylu jen radioaktivní med, ale třeba i divočáky.