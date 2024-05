V USA potvrdili první přenos ptačí chřipky z krávy na člověka. Otevírá se tím nová kapitola

Počátkem dubna jsme informovali o možném přenosu ptačí chřipky ze savce (konkrétně z krávy) na člověka. Následně se toto podezření potvrdilo, čímž se otevírá nová a dost možná znepokojivá kapitola stále se vyvíjejících chřipkových virů a jejich potenciálu vyvolat globální pandemii. Podrobnosti přináší web StudyFinds.

V uvedeném případě se jednalo o zaměstnance mléčné farmy v Texasu, u kterého se koncem března objevilo zarudnutí a nepříjemné pocity v pravém oku. Po návštěvě zdravotnického zařízení mu bylo diagnostikováno subkonjunktivální krvácení, tedy krvácení pod spojivku (průhledná blána pokrývající bílou část oka). Nemocný nevykazoval žádné příznaky obvyklé pro chřipkové onemocnění, jako je horečka či respirační potíže.

Hledání zdroje nákazy

Případu se okamžitě ujali odborníci, kteří se snažili identifikovat zdroj nákazy. Vyslechli zaměstnance, který odmítl, že by přišel do kontaktu s nemocnými nebo uhynulými volně žijícími ptáky, drůbeží nebo jinými zvířaty. Byl však v blízkém kontaktu s dojnicemi na farmě, kde pracoval.

Část krav přitom v tu dobu vykazovala příznaky onemocnění, jako je snížená produkce mléka, menší chuť k jídlu, letargie, horečka a dehydratace. Stejné symptomy byly zaznamenány u krav na dalších mléčných farmách v okolí, kde byly potvrzeny případy infekce vysoce patogenním virem ptačí chřipky A(H5N1).

Zdravotníci proto neprodleně provedli nemocnému výtěry ze spojivek a nosohltanu a vzorky odeslali k analýze do laboratoře. Testy následně prokázaly v obou vzorcích přítomnost viru ptačí chřipky. Pacientovi byla nařízena domácí izolace a byl léčen antivirotikem oseltamivir. Oseltamivir byl rovněž preventivně podán lidem, kteří s nemocným byli v kontaktu.

Pravdu odhalilo genetické sekvenování

Během několika následujících dnů se stav pacienta zlepšil – zánět spojivek ustoupil a respirační příznaky se neobjevily. Lidé, kteří s ním byli v kontaktu, zůstali v pořádku, což dává alespoň malý kousek naděje, že by virus (zatím) nemusel být přenosný z jednoho člověka na druhého.

Ředitel Institutu pro životní prostředí a lidské zdraví a Laboratoře pro výzkum biologických hrozeb Texaské technické univerzity k tomu řekl: „Je to velmi závažná věc, že se virus přenesl z ptáků na savce, v tomto případě na dojnice, a pak na člověka.“

Následné testy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) potvrdily přítomnost viru ptačí chřipky A(H5N1) ve vzorcích. Genetické sekvenování odhalilo, že virus patřil do specifického rodu 2.3.4.4b a byl blízce příbuzný s viry zjištěnými u texaského mléčného skotu a volně žijících ptáků v oblasti.

Znepokojivý přenos viru

Potvrzení nákazy člověka virem H5N1 je velmi znepokojivé, neboť tento kmen viru způsobil v posledních dvou desetiletích nákazy lidí ve 23 zemích s ohromující více než 50% úmrtností. Schopnost viru infikovat širokou škálu hostitelů, včetně volně žijících ptáků, drůbeže a nyní i domácího skotu, podtrhuje jeho adaptabilitu a potenciál dalšího šíření.

Ve vzorku viru byla identifikována jedna klíčová mutace. Genetická změna, označovaná jako PB2 E627K, je spojována s adaptací viru na savčí hostitele a v minulosti byla zjištěna u lidí a dalších savců infikovaných různými podtypy viru ptačí chřipky A. Ukazuje, že se chřipkové viry neustále vyvíjejí, a že i malé genetické změny mohou mít významný vliv na jejich schopnost infikovat nové hostitele a způsobovat onemocnění.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány 3. května v odborném časopise The New England Journal of Medicine. Vědci ve článku mimo jiné zdůrazňují, že nebyly identifikovány genetické markery spojené se sníženou citlivostí na schválená antivirotika.