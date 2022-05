V USA potvrdili první případ přenosu ptačí chřipky na člověka. Riziko šíření nákazy je prý nízké

Vězeň z Colorada se stal prvním člověkem ve Spojených státech, který byl pozitivně testován na ptačí chřipku. Oznámilo to ve čtvrtek ve svém prohlášení Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Pacient, kterému bylo méně než 40 let, uvedl jako jediný příznak několikadenní únavu. Je izolován a léčen antivirotikem oseltamivir, známým pod komerčním názvem Tamiflu.

„V USA byla pozitivně testována osoba na virus ptačí chřipky A(H5), jak hlásí Colorado a potvrzuje CDC. Tento případ se objevil u osoby, která byla přímo vystavena kontaktu s drůbeží a podílela se na vybíjení drůbeže s předpokládanou nákazou ptačí chřipkou H5N1,“ uvádí Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.

Vězeň nakažený ptačí chřipkou

CDC sledovalo zdravotní stav více než 2 500 osob, jež byly vystaveny kontaktu s ptáky nakaženými virem H5N1, ale u nikoho dalšího nebyla nákaza potvrzena. Agentura rovněž uvedla, že je možné, že detekce viru byla důsledkem povrchové kontaminace nosní sliznice – jeho přítomnost v těle se neprokázala. Pozitivní výsledek testu však splňuje kritéria pro identifikaci nákazy.

Infikovaní ptáci vylučují virus H5N1 ve slinách, sliznicí a výkaly. Přenos na člověka je velice vzácný, nicméně k infekci může dojít, pokud se do očí, nosu nebo úst dostane dostatečné množství viru nebo ho člověk vdechne.

Riziku infekce jsou vystaveni zejména lidé, kteří jsou v těsném nebo dlouhodobém nechráněném kontaktu (nepoužívají ochranu dýchacích cest a očí) s infikovanými ptáky nebo s místy, kterých se nemocní ptáci nebo jejich sliznice, sliny či výkaly dotkly.

„Vhodnou reakcí v oblasti veřejného zdraví je v tuto chvíli předpokládat, že se jedná o infekci, a přijmout opatření k jejímu omezení a léčbě,“ konstatuje CDC. Doslova jedním dechem však dodává, že riziko dalšího přenosu infekce není vysoké. „Tento případ nemění hodnocení rizika pro člověka, které CDC považuje za nízké.“

Ptačí chřipka v USA

Mluvčí coloradského oddělení nápravných zařízení Lisa Wiley agentuře AP sdělila, že nakažený muž byl součástí skupiny vězňů, kteří pracovali na farmě v okrese Montrose County předtím, než tam byl 19. dubna potvrzen případ ptačí chřipky. Vězni byli poté požádáni, aby pomohli s usmrcením a odstraněním ptáků.

Na farmě v okrese Montrose County bylo ohlášeno ohnisko nákazy, které čítá 58 000 brojlerových kuřat. Teprve začátkem minulého týdne vědci uvedli, že kmen vysoce patogenního viru ptačí chřipky H5N1 se stává celosvětovým problémem, protože má potenciál výrazně ochromit produkci drůbeže.

Vysoce patogenní ptačí chřipka přešla na drůbež z volně žijících ptáků. Od roku 2020 evidovalo americké ministerstvo zemědělství 139 případů nakažených volně žijících opeřenců, jež byli nalezeni na východním pobřeží od Floridy po New Hampshire. Podle agentury nebyla tato zjištění „neočekávaná“, protože volně žijící ptáci „mohou při migraci přenášet nákazu do nových oblastí“, aniž by vykazovali příznaky.

Poslední velké ohnisko nákazy se vyskytlo před sedmi lety a bylo soustředěno na středozápadě země. Tato vlna ptačí chřipky vedla k úhynu více než 50 milionů krocanů a kuřat, ať už v důsledku onemocnění nebo preventivního utracení. Vývoz drůbežích produktů klesl zhruba o 1,3 miliardy dolarů a federální vláda vynaložila na řešení problému přibližně 900 milionů dolarů.