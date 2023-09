V USA přibývá infekcí masožravými bakteriemi. Mikrobiolog vysvětluje, jak se chránit

Masožravé bakterie zní jako námět na špatný horor. Bohužel realita je taková, že ve skutečnosti představují neustále rostoucí – a potenciálně smrtelnou – hrozbu. V září 2023 vydalo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučení pro lékaře a pracovníky zdravotnických zařízení, v němž upozorňuje na zvýšený výskyt masožravých bakterií, které mohou způsobit závažné infekce ran.

Profesor Bill Sullivan z lékařské fakulty Univerzity v Indianě se ve své laboratoři zabývá mikrobiologií a infekčními chorobami. Ve článku pro web The Conversation vysvětluje, proč se CDC tolik obává této smrtící infekce a jak se jí vyhnout.

Co znamená „masožravý“?

Existuje několik typů bakterií, které mohou infikovat otevřené rány a způsobit tak stav zvaný nekrotizující fasciitida. Jde o závažnou infekci, při níž odumírá maso v okolí otevřené rány. Tyto bakterie nepoškozují pouze povrch kůže – uvolňují toxiny, které ničí tkáň pod ní, včetně svalů, nervů a cév. Jakmile se bakterie dostanou do krevního oběhu, získají snadný přístup do dalších tkání a orgánových systémů. Pokud se nekrotizující fasciitida neléčí, může být smrtelná, někdy i během pouhých 48 hodin.

Nejčastějším původcem nekrotizující fasciitidy je streptokok skupiny A. Nejnovější varování CDC však poukazuje na dalšího původce, kterým je druh bakterie Vibrio vulnificus – pohyblivá, tyčinkovitá bakterie, která se vyskytuje v ústích řek, brakických a pobřežních vodách. V USA se sice ročně objeví pouze 150 až 200 případů infekcí Vibrio vulnificus, ale úmrtnost je vysoká – podlehne jí v průměru každý pátý člověk.

Vibrio vulnificus žije především v teplé mořské vodě, ale může se vyskytovat i v brakické vodě – v oblastech, kde se oceán mísí se sladkou vodou. K většině infekcí v USA dochází v teplejších měsících, mezi květnem a říjnem. Lidé, kteří plavou, rybaří nebo se brodí v těchto vodních plochách, se mohou bakterií nakazit přes otevřenou ránu nebo vřed.

Vibrio vulnificus se může dostat i do mořských plodů ulovených v těchto vodách, zejména do měkkýšů, jako jsou ústřice. Konzumace těchto potravin v syrovém nebo nedostatečně tepelně upraveném stavu může vést k otravě jídlem a manipulace s nimi při otevřeném poranění může být vstupní branou pro bakterie. V USA je Vibrio vulnificus nejčastější příčinou úmrtí způsobených mořskými plody.

Proč přibývá infekcí masožravými bakteriemi?

Vibrio vulnificus se vyskytuje v teplých pobřežních vodách po celém světě. V USA se jedná o státy na jižním pobřeží Mexického zálivu. Rostoucí teplota oceánů v důsledku globálního oteplování však vytváří nová vhodná místa pro tento druh bakterie, která se nyní vyskytuje i na východním pobřeží až po New York a Connecticut. Nedávná studie zaznamenala, že počet infekcí ran Vibrio vulnificus se mezi lety 1988 a 2018 na východě USA zvýšil osminásobně.

Klimatické změny rovněž podporují silnější hurikány a bouřkové přívaly, které jsou spojeny s prudkým nárůstem případů infekce masožravou bakterií. Kromě zvyšující se teploty vody roste i počet lidí, kteří jsou nejzranitelnější vůči závažným infekcím, včetně diabetiků a těch, kteří musejí užívat léky potlačující imunitu.

Mezi časné příznaky infikované rány patří horečka, zarudnutí, intenzivní bolest nebo otok v místě poranění. Pokud máte tyto příznaky, je určitě na místě neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nekrotizující fasciitida může rychle postupovat a vytvářet vředy, puchýře, změnu barvy kůže a hnis.

Léčba bakterií požírajících maso je závod s časem. Aby bakterie zahubili, podávají lékaři antibiotika přímo do krevního oběhu. V mnoha případech je nutné poškozenou tkáň chirurgicky odstranit, aby se zastavilo rychlé šíření infekce. To někdy vede k amputaci postižených končetin. Stále více případů je bohužel nemožné léčit, protože si Vibrio vulnificus vyvinula rezistenci vůči některým antibiotikům.

Jak se chránit?

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí poskytuje několik doporučení, jak infekci předcházet. Lidem, kteří mají čerstvé poranění, včetně operačních ran, nového piercingu nebo tetování, se doporučuje vůbec nevstupovat do vody, kde by se bakterie Vibrio vulnificus mohla vyskytovat. Pokud by rána mohla přijít do kontaktu se slanou nebo brakickou vodou nebo se syrovými či nedostatečně tepelně upravenými mořskými plody a jejich šťávami, je nutné ji překrýt vodotěsným obvazem.

Lidé s otevřenou ránou by se také měli vyvarovat manipulace se syrovými mořskými plody nebo rybami. Rány, které vznikly při rybolovu, přípravě mořských plodů nebo plavání, by se měly okamžitě a důkladně omýt vodou a mýdlem. Doporučuje se také nekonzumovat syrové nebo nedostatečně tepelně upravené ústřice a jiné mořské plody.

Bakterií, způsobující nekrotizující fasciitidu, se může nakazit kdokoli, ale lidé s oslabeným imunitním systémem jsou náchylnější k závažnému průběhu onemocnění. Patří sem lidé, kteří užívají imunosupresivní léky, nebo ti, kteří mají již existující onemocnění, jako je onemocnění jater, rakovina, HIV nebo cukrovka.