V USA zprovoznili první komerční zařízení pro přímé odstraňování uhlíku ze vzduchu

Společnost Heirloom Carbon Technologies nedaleko amerického San Francisca zprovoznila první komerční zařízení, které „vysává“ uhlík ze vzduchu a ukládá ho pod zem.

Zařízení typu carbon capture and storage (CCS) již samozřejmě ve světě funguje spousta. Většina z nich je nicméně provázána s konkrétními znečišťující procesy (typicky těžba uhlí), jejichž negativní dopady se snaží zmírňovat.

V tomto případě se ovšem jedná o skutečně přímé zachycování vzduchu (direct air capture, DAC) a eliminaci uhlíku bez spojitosti s jakýmkoliv průmyslovým procesem.

Jak připouští deník New York Times, momentálně je to pouhých 1 000 tun CO 2 ročně. Na druhé straně je však zapotřebí si uvědomit, že projekt je teprve v počátku.

„Chceme se dostat na miliony tun ročně,“ konstatoval CEO a spoluzakladatel Heirloom Carbon Technologies Shashank Samala. „To znamená kopírovat a vkládat tento základní design znovu a znovu“.

Co se týče obchodního modelu, Heirloom bude prodávat „kredity na odstranění uhlíku“ jiným firmám, které chtějí kompenzovat své vlastní emise. V zásadě jde o něco podobného, s čím se můžete setkat v případě různých zalesňovacích kampaní (soukromý subjekt nechce omezit své vlastní aktivity, nicméně zaváže se alespoň vysadit určitý počet stromů).