V útrobách Merkuru se zřejmě nachází vrstva diamantů o tloušťce až 18 kilometrů

Hluboko pod povrchem planety Merkur se zřejmě nachází vrstva diamantů o tloušťce až 18 kilometrů. Plyne to z nové studie publikované v žurnálu Nature Communications.

„Před mnoha lety mi došlo, že to, že Merkur obsahuje extrémní množství uhlíku může mít významné důsledky,“ uvedl spoluautor dotyčné studie Yanhao Li z Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research. „Uvědomil jsem si, že se v jeho nitru pravděpodobně odehrálo něco zvláštního.“

Vědci simulovali tamější podmínky pomocí vysokotlakých a teplotních experimentů a termodynamického modelování. Mj. použili lis, který na syntetický silikát (imitace hornin tvořících plášť Merkuru) vyvinul tlak až 7 gigapascalů. To je víc než v oblasti, kde nejspodnější část pláště planety přechází v její jádro (cca 5,575 gigapascalů).

Při svých pokusech dospěli např. ke zjištění, že materiál tvořící plášť se zcela roztaví při nižší teplotě, než očekávali – zhruba při 2000 stupních Celsia. To je pro vznik diamantů zcela ideální.

Jejich práce naznačuje, že jak se tyto diamanty formovaly v oceánu magmatu, postupně klesaly a ukládaly se právě na rozhraní jádra a pláště, čímž vytvořily výše zmíněno vrstvu.

Dodejme, že podle Lina je tento výzkum „relevantní pro porozumění i jiným terestrickým planetám“ podobných velikostí a složení, na nichž by diamanty teoreticky také mohly vznikat.