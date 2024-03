V zemské atmosféře shoří 100 družic Starlink. SpaceX je stahuje z oběžné dráhy kvůli závadě

Firma SpaceX deorbituje a nechá shořet v atmosféře přibližně sto družic z konstelace Starlink dřív, než dosáhnou konce své životnosti a selžou. Důvodem je odhalení blíže nespecifikované konstrukční vady, která postihuje první modely satelitů. Podrobnosti přinesl magazín Space News.

SpaceX vypustila na nízkou oběžnou dráhu Země téměř šest tisíc satelitů, z nichž bylo dosud řízeně deorbitováno 406 kusů. Se sedmnácti družicemi není možné v současné době manévrovat, nicméně očekává se, že samy postupně vstoupí do atmosféry, kde shoří.

Řízený sestup stovky družic

„V následujících týdnech a měsících provede SpaceX řízený sestup dalších přibližně 100 družic Starlink rané verze 1. Tyto družice jsou v současné době ovladatelné a efektivně slouží uživatelům, ale tým Starlinku identifikoval u této malé skupiny společný problém, který by mohl v budoucnu zvýšit pravděpodobnost jejich selhání.“ stojí v dokumentu vydaném Starlinkem.

Podle statistik vedených Jonathanem McDowellem má SpaceX na oběžné dráze 5 438 družic Starlink z celkového počtu 5 828 dosud vypuštěných. Nejstarší z těch, které stále obíhají kolem Země, pocházejí z počátečních skupin družic vypuštěných v letech 2019 a 2020. Z těchto 420 družic jich na oběžné dráze aktuálně zůstává 337.

Deorbitované družice budou po dobu přibližně šesti měsíců postupně snižovat svou oběžnou dráhu, přičemž si zachovají manévrovací schopnosti a možnost vyhýbat se kolizím. V případě rizikových situací bude jejich úkolem provést úhybný manévr a vyhnout se tak dalším objektům.

Otázky udržitelnosti v kosmu

SpaceX ve svém prohlášení uvádí, že ztráta starších družic nebude mít vliv na poskytování širokopásmového internetového připojení zákazníkům. „SpaceX má kapacitu postavit až 55 satelitů týdně a vypustit více než 200 satelitů měsíčně, což nám umožňuje neustále zlepšovat náš systém a zvyšovat jeho odolnost.“ uvádí firma.

Neustále se rozrůstající satelitní konstelace Starlink vyvolává otázky týkající se řízení kosmického provozu a udržitelnosti. V nedávné minulosti se proto objevily snahy o vydání nových předpisů, které by regulovaly rostoucí počet družic a zajistily, že budou po skončení své životnosti neprodleně deorbitovány.

Například Ernst Pfeiffer – výkonný ředitel německé společnosti HPS, která vyrábí vesmírné komponenty – vyzval během panelové diskuse na konferenci o vesmírném odpadu pořádané Saúdskou vesmírnou agenturou k zavedení nových pravidel pro deorbitování družic do pěti let po skončení jejich životnosti, namísto 25 let, které v minulosti schválil Meziagenturní koordinační výbor pro vesmírný odpad.