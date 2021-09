Vakcína Comirnaty vykazuje při očkování dětí od 5 do 11 let působivé výsledky, tvrdí výrobce

První testy mRNA vakcíny Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech, provedené na dětech ve věku od 5 do 11 let, přinesly dle výrobce slibné výsledky. Do spojené druhé a třetí fáze klinické studie bylo zahrnuto 2 268 účastníků, kteří byli očkováni dvěma dávkami.

Očkovací látka Comirnaty je od 23. srpna oficiálně schválena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro použití u osob starších 16 let. U teenagerů ve věku od 12 do 15 let je vakcína zatím schválena k mimořádnému použití (EUA) a čeká se na další data.

Očkování dětí proti COVID-19

Proti očkování osob ve věku od 12 do 15 let, kterým je podáváno 30 mikrogramů látky, je v případě dětí od 5 do 11 let dávka snížena na třetinu. Shodně, jako u ostatních věkových skupin, byly v průběhu klinických testů podávány dvě dávky s odstupem 21 dní.

„Protilátkové reakce u účastníků, kterým byly podány dávky 10 µg, byly srovnatelné s těmi, jaké byly zaznamenány v předchozí studii Pfizer-BioNTechu u osob ve věku 16 až 25 let očkovaných dávkami 30 µg,“ uvedla farmaceutická firma Pfizer. „Dávka 10 µg byla pečlivě vybrána jako vhodná z hlediska bezpečnosti, snášenlivosti a imunogenicity u dětí ve věku 5 až 11 let.“

Měsíc po druhé dávce vědci změřili u dětí hladinu protilátek schopných neutralizovat koronavirus SARS-CoV-2. U dětí ve věku 5 až 11 let zaznamenali hodnotu 1 197,6, což je srovnatelné s výsledkem 1 146,5 naměřeným u lidí ve věku 16 až 25 let.

Výsledky vypadají nadějně

Vakcína prý byla dobře snášena „s vedlejšími účinky obecně srovnatelnými s těmi, jež byly zaznamenány u účastníků ve věku 16 až 25 let“. To obvykle obnáší určitou bolestivost v místě vpichu spolu s krátkými příznaky nachlazení nebo chřipky.

Firma bohužel neposkytla žádné údaje o účinnosti vakcíny, nicméně odborníci očekávají, že srovnatelné hladiny neutralizačních protilátek zajistí podobnou úroveň ochrany před infekcí, hospitalizací a úmrtím. Výrobce nyní doufá, že Úřad pro kontrolu potravin a léčiv umožní podávání přípravku Comirnaty dětem ve věku 5-11 let v rámci protokolů pro nouzové použití.

V současnosti probíhají studie, zahrnující další dvě věkové skupiny: děti ve věku 2 až 5 let a děti ve věku 6 měsíců až 2 roky. Ty dostávají ještě menší dávky – konkrétně 3 mikrogramy na injekci. Údaje z těchto skupin se očekávají ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 a následně budou výsledky celé studie předloženy k odborné publikaci.