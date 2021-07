Vakcína Pfizer/BioNTech je méně účinná proti mutaci delta, zabraňuje však těžkému průběhu

Podle analýzy izraelského ministerstva zdravotnictví má vakcína společnosti Pfizer/BioNTech pouze přibližně 64% účinnost při prevenci proti variantě koronaviru delta (původně označované jako „indická“). Vyplývá to z dat shromážděných od 6. června do začátku července.

Započítány jsou nejen symptomatické, ale i asymptomatické případy, kdy infikovaní nevykazují žádné příznaky nebo zdravotní potíže. Proti předchozím mutacím přitom vykazovala stejná vakcína 94% účinnost.

Chrání před těžkým průběhem

Z čistě praktického hlediska je mnohem podstatnějším výsledkem účinnost v prevenci závažného průběhu onemocnění. Zatímco proti starším mutacím vykazovala vakcína Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech 98% účinnost, proti deltě je to stále velmi dobrých 94 %.

Mutace delta je ve srovnání s předchozími variantami koronaviru SARS-CoV-2 výrazně infekčnější. Laboratorní údaje naznačily, že imunitní systém očkovaných lidí produkuje méně protilátek schopných účinně neutralizovat tuto verzi, a právě protilátky hrají velkou roli v tom, aby k infekci vůbec nedošlo.

Poměrně zásadním faktem je z vědeckého hlediska skutečnost, že údaje ani analýza, na jejichž základě byly izraelské odhady stanoveny, nebyly zveřejněny. Podle izraelského deníku Haaretz přinejmenším někteří odborníci v zemi zpochybnili model ministerstva zdravotnictví s tím, že možná účinnost vakcíny Pfizer podhodnocuje.

Jak to vidí jinde

Analýza dat, které pravidelně aktualizuje a zveřejňuje britská agentura ministerstva zdravotnictví a sociální péče Public Health England, naznačila, že dvě dávky vakcín Pfizer/BioNTech nebo Oxford/AstraZeneca poskytují podobnou ochranu proti symptomatickému onemocnění v případě mutace delta, jako proti dřívějším kmenům - tj. přibližně 88 % v případě vakcíny Pfizer.

O víkendu zveřejnili vědci z Canadian Immunization Research Network vlastní předběžný výzkum zabývající se možným vlivem mutace delta na účinnost vakcíny. Na základě údajů od téměř půl milionu Kanaďanů zjistili, že dokončené očkování vakcínou Pfizer bylo při prevenci symptomatické infekce účinné z 88 %.

Je důležité mít na paměti, že všechny vakcíny byly původně testovány v klinických studiích na schopnost zabránit onemocnění koronavirem, nikoliv na infekce jako takové. Brzy po jejich uvolnění pro veřejnost se začaly objevovat údaje, že mRNA vakcíny, vyrobené společnostmi Pfizer a Moderna, jsou rovněž velice účinné v prevenci infekce, což následně snižuje riziko přenosu.

Pokud by se nyní ukázalo, že mutace delta způsobuje bezpříznakové infekce, bylo by to zklamání, ale neznamenalo by to, že by vakcíny selhaly. Celkové údaje zatím naznačují, že tyto vakcíny (včetně jednodávkové Johnson & Johnson) zůstávají v prevenci nejhorších účinků delty zhruba stejně účinné jako proti předchozím kmenům.