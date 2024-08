Vakcína proti říhání krav chce snížit emise metanu o 15 až 20 %

Americký startup ArkeaBio pracuje na vývoji vakcíny, která má snížit emise metanu z hospodářských zvířat, jako jsou krávy, ovce a kozy. Metan je velmi silný skleníkový plyn, který má mnohem větší dopad na globální oteplování než oxid uhličitý, přičemž jeho emise z hospodářských zvířat představují významný podíl na celkových emisích skleníkových plynů. Podrobnosti přináší magazín New Scientist.

Krávy produkují metan jako vedlejší produkt fermentace trávy a sena ve svém bachoru (první část jejich trávicího traktu), a to především kvůli říhání a prdění miliard kusů dobytka chovaného na celém světě. Vědci vyvinuli vakcínu, která snižuje říhání a tím i emise metanu. Očkovací látka je prý bezpečná, levná a snadno použitelná v rámci stávajících zemědělských postupů.

Snížení emisí metanu o 13 %

Firma ArkeaBio pracuje na vakcíně posledních osmnáct měsíců. Látka se zaměřuje na bakterie žijící v trávicím systému krav, které produkují metan. Podle výsledků studie z roku 2023 produkovaly krávy, jimž byla podána prototypová vakcína, o 12,9 % méně metanu, aniž by to mělo nežádoucí vedlejší účinky nebo narušilo rychlost jejich růstu.

Prototyp vakcíny funguje tak, že stimuluje imunitní systém krav k produkci protilátek ve slinách, které se zaměřují na mikroby produkující metan v bachoru. Vakcína tedy pomáhá kravám produkovat méně metanu tím, že jejich imunitní systém vytváří protilátky, které útočí na mikroby produkující metan v jejich trávicím traktu.

Testy byly provedeny ve spolupráci se zemědělskou agenturou státu Texas Texas A&M AgriLife Research. Do výzkumu bylo zapojeno deset krav, přičemž polovině byly podány dvě dávky vakcíny v rozmezí 56 dní, zatímco druhá polovina fungovala jako kontrolní skupina. Výsledky byly následně prezentovány na výročním zasedání American Society of Animal Science v kanadském Calgary.

Testování pokračuje

V červnu tohoto roku byla zahájena druhá fáze testů, do které je zapojeno čtrnáct kusů hovězího dobytka. Podle Cliffa Lamba ze společnosti AgriLife první výsledky naznačují snížení metanu nejméně o 13 % na krávu, přičemž lze očekávat, že účinky budou trvat déle než tři měsíce.

Vědci se myšlenkou vakcíny proti metanu pro krávy zabývali desítky let, ale dosud bez výraznějšího úspěchu. „Až díky dramatickému snížení nákladů na biotechnologie je nyní vakcína komerčně dostupná,“ říká zakladatel a generální ředitel firmy ArkeaBio Colin South.

Richard Eckard z Melbournské univerzity v Austrálii je přesvědčen, že vakcína proti metanu „je pravděpodobně jedinou možností, která může mít reálný dopad“ na emise hovězího skotu. „Pokud má živočišný průmysl vážně přispět ke snížení emisí skleníkových plynů, je vakcína zásadním krokem vpřed,“ konstatuje.

Cílem je snížení o 15 až 20 %

Metanové emise lze již nyní snížit změnou stravy krav pomocí krmných doplňků, které inhibují aktivitu metanogenů (bakterií produkujících metan v trávicím systému krav). Tyto doplňky jsou však užitečné pouze pro farmáře, kteří svá stáda krmí, a nehodí se pro krávy pasoucí na pastvinách.



Krmné doplňky, jako je 3-nitroxypropanol (3NOP) nebo nitrátové sloučeniny, mohou snížit produkci metanu až o 80 %. Tyto doplňky inhibují metanogeny nebo mění prostředí v bachoru, což v konečném důsledku vede ke snížení produkce metanu.

Cílem je uvést na trh vakcínu, která sníží emise metanu o 15 až 20 % na krávu a udrží toto snížení po dobu nejméně 3 až 6 měsíců. South tvrdí, že dosavadní výsledky testů jsou slibné, ale před uvedením vakcíny na trh bude nutné provést ještě další vylepšení.