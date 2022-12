Vánoční nadílka pro Tesly. Softwarová aktualizace přidává Steam, Apple Music a další novinky

Nová „vánoční aktualizace“ určitě udělá radost všem majitelům elektromobilů Tesla. Přidává totiž do palubního infotainmentu několik dlouho očekávaných funkcí, jako je možnost hrát v autě hry z platformy Steam nebo poslouchat muziku z hudební streamovací služby Apple Music.

Tesla již předtím nabízela majitelům aut této značky několik her, jako jsou Cuphead a Stardew Valley, a přidání služby Steam není úplným překvapením. Už v červenci totiž generální ředitel Elon Musk na Twitteru uvedl, že firma „dělá pokroky“ v integraci této služby. Nyní, když je Steam pro Teslu konečně tady, budou mít majitelé k dispozici mnohem více herních titulů.

Vánoční nadílka pro Tesly

Tesla uvádí, že Steam bude k dispozici v „nových“ vozech Model S a Model X. V poznámkách k vydání lze dohledat přesnější informace, podle nichž se tato novinka týká Tesel Model S a Model X modelového roku 2022 nebo novějších se 16 GB operační paměti.

Integrace herní platformy přinese do automobilů „tisíce her“, nicméně je otázkou, které a jak dobře budou fungovat. V propagačním videu se objevuje například populární „erpégéčko“ Cyberpunk 2077. Není to poprvé, co Tesla použila tuto hru jako součást svého marketingu.

Další významnou novinkou softwarové aktualizace je přidání oficiální aplikace Apple Music. Aplikace se údajně poprvé objevila v listopadu v Modelu S vystaveném v rámci muzejní expozice, nyní přichází jako součást základní softwarové výbavy.

Další softwarové novinky

Aktualizace obsahuje i řadu dalších funkcí. Například vylepšený režim světelné show, využívající synchronizované osvětlení několika vozidel k vytváření nejrůznějších efektů. Automobilka na sociální síti Twitter publikovala lehce absurdní video, ve kterém ukazuje praktickou využitelnost této funkce.

V režimu Dog Mode nebo Sentry Mode budou majitelé Tesel moci uskutečňovat hovory přes videokonferenční platformu Zoom s využitím interní kamery. Kromě toho bude také možné zkontrolovat interiér vozu z mobilní aplikace Tesla.

Aktualizace s číslem 2022.44.25 přináší i drobné novinky, jako je automatická deaktivace směrových světel při dokončení manévru, hra Mahjong či přesun ovládacích prvků multimediálního přehrávače blíže k sedadlu řidiče. Podrobný přehled všech přídavků a vylepšení si můžete prohlédnout na webu Tesla Info.